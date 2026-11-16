A Moszkovszkij Komszomolec című Kreml-párti orosz újság „Megtört a tabu: a Biztonsági Tanács zárt ülésén döntöttek Zelenszkij likvidálásáról” címmel közölt cikket. A publikáció „egyes katonai csatornákra” hivatkozva azt állítja, hogy az orosz fegyveres testületek vezetői állítólag meggyőzték Vlagyimir Putyint az ukrán vezetés – köztük Volodimir Zelenszkij – meggyilkolásának szükségességéről. Ahogy a lap írta, „az utolsó csepp a pohárban a Leningrádi terület, különösen a balti exportcsomópont és az uszty-lugai kikötő elleni folyamatos támadások voltak”.

Az Uszty-Lugát ért ukrán támadás nagy pusztítással járt. Egyes források szerint öt nagy üzemanyag-tározó, egy orosz hadihajó és három helikopter semmisült meg. Ezután háborúpárti Telegram-csatornákon kezdtek terjedni olyan állítások, hogy az orosz Biztonsági Tanács egy zárt ülésén állítólag döntés született az ukrán felső vezetés célzott meggyilkolására vonatkozó hallgatólagos tilalom feloldásáról.

„A fegyveres testületek azt javasolták, hogy térjenek át a kérdés radikálisabb megoldására, nevezetesen azok megsemmisítésére, akik parancsot adnak az orosz létesítmények elleni csapásokra” – áll a Moszkovszkij Komszomolec cikkében.

A Kreml hivatalosan sem a cikket, sem magát az Uszty-Luga elleni támadást és annak lehetséges következményeit nem kommentálta.