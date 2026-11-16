Egyre több a szifiliszes beteg Magyarországon, idén már 31 magzat és újszülött halt meg a fertőzés miatt

Tovább romlik a szifiliszhelyzet Magyarországon: az év harmadik negyedévében 747 új fertőzést regisztráltak, ebből 516-ot vidéken, 231-et Budapesten. A Telex megkeresésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közölte, hogy november 12-ig 144 veleszületett szifiliszes esetet tartottak nyilván, amelyek közül 31 halállal végződött. Huszonhat magzat még az anyaméhben meghalt, öt újszülött pedig a születése után vesztette életét a fertőzés következtében. A betegség terjedése különösen Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében jelent problémát.



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A vérbajként is ismert szifiliszt egy baktérium okozza, amely elsősorban szexuális érintkezéssel, illetve a terhesség alatt az anyáról a magzatra terjedhet. A fertőzés egyik első jele az általában fájdalommentes fekély, amely kezelés nélkül is elmúlhat, a betegség azonban ettől még nem szűnik meg. Később kiütések, nyirokcsomó-duzzanat, hajhullás és más, könnyen félreérthető tünetek jelentkezhetnek. Kezelés nélkül a fertőzés idővel az idegrendszert, valamint a szívet és az ereket is súlyosan károsíthatja. A szifilisz antibiotikummal, általában penicillinnel gyógyítható, ezért különösen fontos, hogy időben felismerjék.

A betegség a magzatokra és az újszülöttekre különösen veszélyes. Ha a várandós nő nem kap időben kezelést, a fertőzés vetéléshez, halvaszületéshez vagy a gyermek súlyos megbetegedéséhez vezethet. Megfelelő kezeléssel azonban a magzat megfertőződése többnyire megelőzhető. A szakemberek szerint a szifilisz terjedésében szerepet játszik a hiányos szexuális felvilágosítás, az óvszerhasználat elmaradása és az is, hogy sokan nehezen jutnak megfelelő egészségügyi ellátáshoz. A fertőzés ugyanakkor nem csak bizonyos társadalmi csoportokat érint: bárki elkaphatja, aki szexuális életet él.

Az egyre több fertőzés miatt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szeptemberben új országos eljárásrendet vezetett be a veleszületett szifilisz megelőzésére. A várandósokat ezentúl nemcsak a terhesség első harmadában, hanem a 24. és a 28. hét között is szűrni kell. Azoknál, akik nem jártak terhesgondozásra, vagy fokozottan ki vannak téve a fertőzés veszélyének, a szüléskor gyorstesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén legkésőbb 72 órán belül meg kell kezdeni a penicillinkezelést.

A fertőzés terjedését jól mutatják a Heves megyei Markhot Ferenc Kórház adatai is: január eleje és október vége között 202 betegnél mutattak ki szifiliszt, szeptember óta pedig 11 várandósnál igazolták a fertőzést. Mátrai Zsolt osztályvezető főorvos ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a gyakoribb szűrések miatt kezdetben több eset kerülhet napvilágra, ez azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy gyorsabban terjed a betegség. Az új intézkedések eredményessége csak hosszabb távon derülhet ki: abból, hogy sikerül-e időben kezelni a fertőzött várandósokat, és csökken-e a fertőzötten születő gyerekek száma. A főorvos szerint a legnagyobb gondot azok jelentik, akik egyáltalán nem vesznek részt terhesgondozáson.



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