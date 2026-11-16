Egyre több az iskolát megtagadó fiatal Dániában

A legtöbb európai országban törvény írja elő az iskolába járást. Dániában azonban nem az iskolalátogatás, hanem a tanulás kötelező. Az országban mintegy 50 ezer gyerek nem jár iskolába, és egyre többen vannak, akik nem hajlandók részt venni a tanításban. Ezért mind több dán szülő sürget új oktatási módszereket és alternatív megoldásokat. Olav például hetente mindössze néhány órát tölt az iskolában. A fiú autista, és a hagyományos oktatás komoly megterhelést jelent számára.

A Deutsche Welle riportja.