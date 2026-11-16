Felejtsd el az új GTA-t, itt a gombaszakellenőr-szimulátor

Pár évvel ezelőtt élőben nézhettem végig, hogyan zajlik egy gombafelismerő verseny, amin elsősorban (bár nem kizárólag) gombaszakellenőrök futnak neki annak, hogy pontosan ismerjenek fel minél több hazai gombafajt.

A tét nagy és elsősorban nem is a díjak miatt, hanem mert a hazai erdőkben termő gombák között akadnak mérgező és veszélyes fajok, melyek felismerése a szakellenőrök számára munkaköri kötelesség. E cikkem nyomán keresett meg Orbán András gombaszakellenőr, hogy elmesélje, létrehozott egy online szakellenőr-szimultárot, melyben 12 véletlenszerűen elénk kerülő gombát kell szétválogatnunk ehetőség-nem ehetőség/mérgezősség vonalon, illetve jelölni kell még külön a védett fajokat is.

A feladat laikusoknak egyáltalán nem könnyű, de gyakorlásnak remek. Mint Orbán hozzátette, a szimulátor megalkotását követő első héten, november 9. és 15. között több mint 4200 kört játszottak végig, és az hamar kiderült, hogy „a gyilkos galócát viszonylag jól ismerik a játékosok: az asztalra került 288 gyilkos galócából mindössze 6-ot (2%) tettek az ehető vagy a feltételesen ehető kupacba. A kevésbé ismert mérgező gombákat viszont jóval gyakrabban nézték ehetőnek: például a 259 farkastinóruból 97-et (37%), a 217 nagy döggombából 52-t (24%).”

Orbán 2022 óta bővíti a gombacsoda.hu oldalt, ahol ma már 305 hazai gombafajt mutat be fotókkal, úgyhogy ott akár lehet a szimulátor használata előtt tanulni is. De mint hangsúlyozza, ez az egész csak gyakorlásra való, ha valaki gombát szed, fogyasztás előtt továbbra is mutassa meg szakellenőrnek.