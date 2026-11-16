Jogerősen elítélték szexuális bántalmazásért Gérard Depardieu-t

Gérard Depardieu visszavonta a fellebbezését a szexuális bántalmazás miatt hozott ítélete ellen, és először kért nyilvánosan bocsánatot a viselkedéséért. A 77 éves francia színészt tavaly májusban 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, mert egy filmforgatáson két nőt is szexuálisan bántalmazott. Depardieu hétfőn, a fellebbviteli tárgyalás tervezett kezdőnapján jelentette be, hogy elfogadja az ítéletet, amely ezzel jogerőssé vált – írja a Le Monde.

„Az igazságszolgáltatás meghozta a döntését. Bűnösnek találtak. Tudomásul veszem és vállalom ezt az ítéletet”

– írta hétfői közleményében a színész, aki őszinte bocsánatot kért mindazoktól, akiknek fájdalmat okozott.

Gérard Depardieu francia színész elhagyja a tárgyalótermet a párizsi igazságügyi palotában működő büntetőbíróságon 2025. március 26-án.

Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Depardieu elismerte, hogy a forgatásokon sokáig provokációval és trágár viccekkel próbálta elütni a dolgokat, anélkül, hogy belegondolt volna szavai és gesztusai következményeibe. „Most már megértem, hogy van határ a pimaszság és a sértés között” – fogalmazott. Azt is hozzátette, hogy a történteket már nem tudja meg nem történtté tenni, de belátta, hogy ez „egy olyan világhoz tartozott, amely már nem létezik”.

Depardieu-t két filmes szakember, egy díszletberendező és egy rendezőasszisztens szexuális bántalmazása miatt ítélték el. Az esetek 2021-ben, a Les Volets verts című film forgatásán történtek. A színész a tárgyaláson még tagadta a vádakat, a bíróság azonban a két nő vallomását hitelesnek és következetesnek találta, Depardieu védekezését pedig nem fogadta el. Az ügyben hétfőn kezdődött volna az ötnapos fellebbviteli tárgyalás, ügyvédje azonban a párizsi bíróságon hivatalosan is megerősítette, hogy a színész visszavonja a fellebbezését.

Ezzel azonban még nem értek véget Depardieu jogi gondjai. Egy másik eljárásban Charlotte Arnould színésznő azzal vádolja, hogy 2018 augusztusában, egy hét különbséggel kétszer is megerőszakolta párizsi otthonában. Arnould akkor 22 éves volt, Depardieu pedig 70. A színész tagadja a nemi erőszak vádját, egy korábbi szembesítésen azonban már elismerte, hogy tévedhetett abban, hogy a nő beleegyezett a szexuális együttlétbe. A párizsi fellebbviteli bíróság november 26-án dönt arról, hogy ebben az ügyben bíróság elé kell-e állnia.

Az elmúlt években számos nő vádolta meg Depardieu-t szexuális visszaéléssel, de az ellene indult eljárások többségét elévülés miatt vádemelés nélkül lezárták. A színész korábban következetesen tagadta, hogy valaha is szexuálisan bántalmazott volna bárkit, és élesen támadta a MeToo-mozgalmat is. Egy korábbi tárgyalásán például arról beszélt, hogy a mozgalom szerinte „terrorcselekménnyé fog alakulni”. Ehhez képest hétfői közleménye éles hangnemváltást jelent.