Videón látható, ahogy egy volt kormányhivatali vezető zsebre teszi a kenőpénzt

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz, a gyanúsítottat letartóztatták.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult ügyben egy hatósági engedélyezéssel foglalkozó kormányhivatali osztályvezető néhány ügyféllel tartós korrupciós kapcsolatot alakított ki. Az elkövető az ügyfeleket 2025 őszétől legalább 10 esetben fogadta a kormányhivatal székhelyén, ahol átvette tőlük az ügyintézésre szánt iratokat és a borítékba rejtett vesztegetési pénzt, majd elkezdte az ügyek feldolgozását. A gördülékeny ügyintézés érdekében átadott jogtalan előny a legutolsó alkalommal közel 200 ezer forint volt. Az egyik pénzátvételről videót is közölt a hatóság:

A nyomozó ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki az elkövetőt, és indítványozta a letartóztatását, amit a nyomozási bíró egy hónapra elrendelt.

A gyanúsított terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele – a bűnhalmazatra tekintettel – 5–15 év szabadságvesztés. Emellett a gyanúsított letartóztatását a szökés és elrejtőzés, a bűnismétlés, illetve a büntetőeljárás befolyásolásának veszélye indokolta.