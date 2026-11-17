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Hogyan telepedett rá a hosszú és egészségben töltött élet (újabban: longevity) koncepciójára a rövid távú profit iránti igény?

Miközben az állami szektorban megjelenő emberek egészségi állapota tragikus, az élet meghosszabbításának lehetőségeit méregdrága elvonulásokon és konferenciákon vizsgálgatja a felső tízezer.

Az S&S Insider piackutató elemzése szerint a globális longevity-piac értéke a 2025-ös 27,6 milliárd dollárról, 67 milliárd dollárra nő a 2026-2035 közötti időszakban.

Nagy longevity körkép a luxuszállodáktól az öregedésbiológián át a méltányosabb és fenntarthatóbb megoldásig.

A longevity-iparágban még Tiborcz István is meglátta a lehetőséget: „A Melea – The Health Concept Hotel olyan átfogó életmódformáló és életminőség-javító programot kínál vendégei számára, amely segít elérni az áhított célt: az egészséges, hosszú életet” - olvasható a Sárvári Csónakázó-tó partján 2024 februárjában átadott, 83 szobás, ötcsillagos luxusszálloda honlapján. A BDPST cégcsoporthoz köthető Botaniq Collection luxus ernyőmárka alá tartozó hotel szolgáltatásait „a hagyományos orvoslás eszköztárát innovatív egészségmegőrző technológiákkal és alternatív optimalizációs lehetőségekkel kombinálja”: vendégeik az érkezést követően részletes egészségügyi állapotfelmérő kérdőívet töltetnek ki, ez után pedig laboratóriumi vizsgálaton, orvosi és dietetikai konzultáción is részt vehetnek, hogy aztán egy gyógytornász az izom-csontrendszeri egészségüket is értékelje.

Az akciós ajánlatok között már 100 800 Ft/éj áron is ki lehet fogni egy szobát (amit minimum hét éjszakára muszáj kivenni) , de ha „a méregtelenítő és energizáló elvonulást” egy kicsit deviánsabban szeretnénk indítani, akkor 215 ezer Ft-ért Dom Pérignon bekészítést is kérhetünk.

Nem a volt miniszterelnök veje az egyetlen, aki meglátta a lehetőséget az egyébként Orbán Ráhel által is méltatott longevity-koncepcióban: az S&S Insider piackutató elemzése szerint a globális longevity-piac értéke a 2025-ös 27,6 milliárd dollárról, 67 milliárd dollárra nő a 2026-2035 közötti időszakban.

Egyáltalán, mi ez a longevity-őrület?

A longevity kifejezés a hosszú, egészségben eltöltött, megelégedett évek hosszára utal, és annak ellenére, hogy viszonylag gyakran emlegetik „innovatív és tudományos” eredményekkel összefüggésben, önmagában nem egzakt diszciplína.