Dörner György átveszi a Kossuth-díját Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Független Közmédia Testületbe a Mi Hazánk a ma déli határidőig Dörner Györgyöt jelölte – írta közleményében a párt, amely így mutatja be jelöltjét: „Kossuth-díjas magyar színművész, rendező, szinkronszínész (többek közt Bruce Willis, Mel Gibson, Eddie Murphy és Michael Douglas magyar hangja), érdemes és kiváló művész, a budapesti Újszínház 2027. februári hatállyal leváltott igazgatója, ahol kizárólag magyar szerzőjű daraboknak adott teret. A MIÉP prominense volt, az 1998-2002-es parlamenti időszakban az újonnan alakuló, regionális rádiók pályázatának elbírálásában részt vett a bizottság elnökeként.”

Nagyon szép felsorolás, de azért tegyük a szívünkre a kezünket: Dörnert politikai szempontból azért mégiscsak azért ismerjük, mert némi zsidózás közepette Csurka Istvánnal együtt pályázott az Újszínház vezetésére, miközben szakmai és zsidó szervezetek hevesen tiltakoztak.

A Mi Hazánk felidézi, hogy a Független Közmédia Testületbe egy tagot elvileg ők jelölhetnek, de „a Tisza leszavazta korábban két alkalmas jelöltünket is: Moys Zoltánt, a közmédiából kitiltott Hazajáró rendezőjét és indokolás nélkül leszavazták Hal Melinda klinikai szakpszichológust, közgazdászt is, így jelöli most a még betöltetlen posztra Dörner Györgyöt az ellenzéki párt, hogy elősegítse a magyar érdekeket szolgáló, kiegyensúlyozott tájékoztatást nyújtó közmédia kialakítását, átláthatóbb, költségeket optimalizáló működéssel”.

Az FKT tagjainak megválasztásáról itt írtunk.