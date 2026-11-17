Megtekintette Észak-Korea egyik nagy turisztikai beruházását Kim Dzsongun. A jeles megtekintésre lánya, Kim Dzsue is elkísérte. Dzsuenak a létezéséről sem tudott a világ egészen addig, amíg az idősebb Kimmel egy ideig sokat barátkozó különc amerikai kosaras, Dennis Rodman egy interjúban ki nem kotyogta a létezését. A 13-14 éves Dzsue állítólag apja kiszemelt utódja, a Kim-dinasztia negyedik tagja lenne a kommunista diktatúra élén.

A KCNA koreai hírügynökség szerint a kínai határhoz közeli Kim Szamdzsijonban „egész évben látogatható” hegyvidéki turisztikai övezetet alakítanak ki, aminek része lesz egy síközpont is. A hóviszonyok, ahogy a fehér síruhás Dzsue bemutatta, kifejezetten jók. Az más kérdés, hogy ki fogja látogatni a még építés alatt álló komplexumot egy olyan országban, ahova külföldieket nem nagyon engednek be, a helyiek pedig nem biztos, hogy megengedhetik maguknak a vakációt.

A KCNA szerint mindenesetre a helyszínen Kim Dzsongun kiemelte, hogy az idegenforgalmi erőforrások felhasználásának új területeinek feltárása és a régiók önálló fejlődésének ösztönzése „fontos követelmény” a kormányzó Munkáspárt tartományi fejlesztési politikájában. A jelentés szerint a vezető felhívta a figyelmet a projektek hiányosságaira is, és iránymutatásokat adott azok orvoslására.

A jeles eseményről videó is készült, és ez alapján Kim Dzsue tényleg tud síelni: