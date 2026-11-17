Közleményt adott ki a Fidesz nem sokkal az után, hogy kedden a parlamentben Magyar Péter a Munkács elleni orosz dróntámadás kapcsán arra kérte az ellenzéki képviselőket, hogy gondolják át a háborúhoz való viszonyukat és „végre álljanak ki tényleg, nem csak szavakban a kárpátaljai magyar testvéreink mellett”.

A Fidesz közleménye szerint „súlyos következményekkel járhat Magyar Péter háborús politikája”. Az ellenzéki párt arról ír, hogy a Fidesz-kormány mindvégig kitartott a „békepolitika” mellett, Orbán Viktor 2024-ben „békemissziót vállalt"”, a béke megteremtése érdekében folytatott tárgyalásokat az ukrán, az amerikai, a kínai és az orosz vezetéssel, miközben az Európai Unió folytatta „háborús politikáját”.

Magyar Péter kormánya viszont szakított a békepolitikával, és a semlegesség helyett a háború támogatását választotta. „Ez a politika veszélyt jelent Magyarország számára, túl azon, hogy gazdasági szempontból is káros. Annak elfogadása, hogy a magyarok pénzét az európai költségvetésből az ukrán háborúra költik, csak az egyik igen súlyos probléma.

A másik veszélyre a mai napon láthattunk példát, amikor már Munkácsra, a kárpátaljai város egyik gyártelepére csapódott be drón",

A közleményben az ellenzéki párt felszólította a Tisza-kormányt, hogy térjen vissza a semlegesség, a béke oldalára.