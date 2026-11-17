Három hónappal a legutóbbi ilyen eset után ismét orosz drónok csapódtak be Munkácson. Orbán Anita külügyminiszter közleménye szerint három hullámban orosz Gerany-2-es drónok támadták Kárpátalját, amikből az ukrán légvédelem többet is lelőtt, de több dróntalálatról is érkezett jelentés, a károk felmérése jelenleg zajlik

Nem sokkal később Magyar Péter bejelentette, hogy keddre és szerdára leállítják a vasúti közlekedést Magyarország és Ukrajna között. A miniszterelnök a Facebookon azt írta, az egyik drón a munkácsi pályaudvartól 300 méterre csapódott be, és a Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították.

A térségben légiriadó van érvényben, a Telex által megszólaltatott helyi lakos szerint ez praktikusan azt jelenti, hogy a gyerekeket szüleik elhozták az iskolából, de volt például olyan óvoda, ahol a kicsiket levitték az óvóhelyre.

Munkács főtere Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A munkácsi önkormányzat a Facebookon arra kérte a helyieket, hogy vegyék komolyan a légiriadót, viszont ne tegyenek közzé olyan felvételeket, amin az ukrán légvédelem működését látni.

A támadás tényéről Magyar Péter is megemlékezett a parlament keddi ülésén. A miniszterelnök megerősítette, hogy „szerencsére áldozat nincs”, egyúttal pedig arra kérte az ellenzéki képviselőket, hogy gondolják át a háborúhoz való viszonyukat és „végre álljanak ki tényleg, nem csak szavakban a kárpátaljai magyar testvéreink mellett”.