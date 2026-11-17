A Fidesz szerint Magyar Péternek nincs erkölcsi alapja a nők védelméről beszélni a parlamentben, amíg volt feleségétől, Varga Judittól és minden nőtől nem kér bocsánatot.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Szentkirályi Alexandra, a párt országgyűlési képviselője keddi közleményében azt írta: Magyar Péternek semmilyen joga, morális lehetősége nincs a párkapcsolati erőszakról és a nők bántalmazásáról előadást tartani a parlamentben, és a „megmentő szerepében tetszelegni”.

A fideszes politikus arra hivatkozott: Varga Judit volt igazságügyi miniszter múlt heti bizottsági meghallgatásán „újra kiderült, hogy Magyar Péter egy erőszakos, bántalmazó párkapcsolatban tartotta a feleségét, fenyegette és zsarolta.”

Szentkirályi közleményében azt írta: a miniszterelnök parlamenti felszólásait „cinizmus, agresszív vádaskodás, ellentmondást nem tűrő gőg, a másik morális megsemmisítése és megalázása” jellemzi, így elég egy ilyet megnézni, ha el akarják képzelni, hogyan „bánhat egy nővel Magyar Péter”.

„Egy bántalmazó sosem tud kibújni a bőréből. A nők elleni erőszak ügyében pedig nincs helye kettős mércének! Amennyiben a miniszterelnök komolyan gondolja, hogy fellép a nők bántalmazása ellen, akkor mindenekelőtt bocsánatot kér Varga Judittól és minden nőtől!”

- fogalmazott a Fidesz képviselője.

Magyar Péter keddi napirend előtti felszólalásában a kormány által javasolt nővédelmi intézkedések támogatását kérte a parlamenti frakcióktól. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány magyar nők millióinak sok évtizedes követelését teljesítve, „történelmi áttörést” hozó döntéseket terjeszt be az Országgyűlés elé. Szigorítja a büntető törvénykönyvet, módosítja a szívhangrendeletet, eltörli az esemény utáni tabletták vénykötelességét, programot dolgoz ki a menstruációs szegénység ellen, és ratifikálja korábbi Fidesz-KDNP-kormány időszaka alatt aláírt isztambuli egyezményt.

A kormányfő a frakciókat arra kérte: fogadják meg, hogy a nők életéről, testéről és jövőjéről velük együtt döntenek, és ezt a csomagot "egy egész nemzet nevében", együtt fogadják el. (MTI)