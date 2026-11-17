Júniusban számoltunk be arról, hogy több, idén bekövetkezett gyanús haláleset miatt lezárják a Bács-Kiskun megyei Dunapataj mindkét temetőjét, ahol négy holttestet exhumáltak. Információink szerint mind a négy áldozat egyedülálló, többnyire idős személy volt. A holttesteket mind a négy esetben a reggeli órákban találták meg, és több halálesetről tudni, amikor este a későbbi áldozatnak még semmi baja nem volt.

Most a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság azt jelentette be, hogy négyből egy esetben gyilkosságot állapítottak meg, míg a másik három esetben még folyik a vizsgálat. A halálesetek december és március között történtek, és mind a négy esetben furcsa körülmények indokolták a nyomozást, ráadásul a rokonok is arról számoltak be, hogy eltűntek az elhunytak értékei.

Áprilisban kifosztás miatt már őrizetbe vettek egy férfit, akit most minősített emberöléssel gyanúsítanak. (via RTL)