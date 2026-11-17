„A mai napon azonnali hatállyal megszűnt Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának megbízatása. Hamarosan bemutatom az új vezérigazgatót!”

– posztolta a Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Horváth Péter Jánost 2023 januárjában nevezték ki a Paks I.-et üzemeltető MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójává. Korábban, 2010 és 2013 között, majd 2020 és 2023 között a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt vezette.

A paksi atomerőmű. Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amelynek most lecserélik a vezérigazgatóját, a Paks I.-ként ismert első számú erőművet üzemelteti. A második, még épülő erőművet a Paks II. Atomerőmű Zrt. építi, amelynek már nyáron felmentette a vezérigazgatóját Kapitány István (akkor Jáki Gergely helyére Ságodi Attila került).