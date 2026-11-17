Uhnágín Hürelszüh Fotó: BRITTA PEDERSEN/dpa Picture-Alliance via AFP

Bejelentette lemondását kedden Uhnágín Hürelszüh mongol elnök, akit korrupcióval vádolnak, és akit a fő ellenzéki párt elmozdítással fenyeget. A politikus sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy „alaptalanul vádolják és rágalmazzák”, és azért távozik tisztségéből, hogy „helyreállítsa hírnevét”.

Uhnágint a kormányzó Mongol Néppárt egy másik politikusa azzal vádolta meg, hogy hét évvel ezelőtt – amikor miniszterelnökként szolgált – anyagi hasznot szerzett egy kormányzati vasúti projektből. A vád szerint az elnök 25 millió dollár kenőpénzt (több mint 8 milliárd forintot) kapott az egyik legnagyobb mongol cégcsoporttól, ami aztán versenytárgyalás nélkül építhetett vasutat. (MTI/AP)