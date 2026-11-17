Hétfő este hivatalos források megerősítették azt a francia sajtóértesülést, miszerint francia katonák kisebb csoportjai több hónapja Ukrajnában tartózkodnak, hogy ukrán katonákat képezzenek ki és részt vegyenek a Franciaország által szállított felszerelések karbantartásában az Európai Unió 2022-ben indított, Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziójának (EUMAM Ukrajna) a keretében. A francia misszió küldetése kizárja a harci cselekményeket.

Alice Rufo francia védelmi miniszter Fotó: AMANDINE BAN/Hans Lucas via AFP

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keddi manilai sajtóértekezletén erről annyit mondott, Moszkva a rendelkezésre álló csatornákon keresztül közölte aggályait az érintett országokkal, arra figyelmeztetve őket, hogy ez már nem Ukrajna támogatása, hanem közvetlen részvétel a háborúban.

„Több ezer alkalommal figyelmeztették őket(…), hogy bárféle stabilizációs erők telepítése máris Európa közvetlen, vitathatatlan hadba lépését jelentené” – mondta Lavrov.

A francia védelmi miniszter abszurdnak nevezte az orosz állítást.

„Teljesen hiányzik a harci szándék, ellentétben azzal, amit reggel az orosz külügyminiszter mondott a háborúban való közvetlen részvételről, ami abszurd”

– mondta Alice Rufo a Nemzetgyűlésben a francia katonák Ukrajnában végzett kiképzési és karbantartási feladatairól, amit így mutatott be:

„Valóban van Ukrajnában egy koordináló struktúra, amely szorosan együttműködik a védelmi misszióval (azaz a hivatalos katonai misszióval), amely lehetővé teszi a célzott képzések végzését eseti alapon, valamint a felszerelések karbantartását vagy javítását” – mondta Rufo.



A titkos küldetést a francia hadsereg a Lengyelországban 2023 óta tartó Gerfaut kiképzőmisszióval álcázza a hétfői sajtóértesülések szerint. A francia hadsereg 2023 óta 25 ezer ukrán katonát képzett ki Franciaországban és Lengyelországban az EUMAM Ukrajna keretében, amelynek mandátuma 2028 novemberéig tart. Az Ukrajnába kiutazó kiképzők azt az utasítást kapták, hogy hivatalosan Lengyelországot jelöljék meg úti célként.

A kormányzat nem tájékoztatta a képviselőket és szenátorokat előzetesen ennek a küldetésnek a létezéséről. Bár a francia alkotmány 35. cikke előírja a parlament tájékoztatását külföldi katonai jelenlét esetén, a védelmi miniszter kedden úgy vélte, hogy parlamenti felhatalmazás nem szükséges ebben az esetben a „harci szándék teljes hiánya” és a katonák korlátozott létszáma miatt. Alice Rufo hangsúlyozta a kontingensek „rendkívül alkalmi jellegét” is, amelyek a frontvonaltól nagyon távol működnek. Mindezek miatt „nem katonai fegyveres beavatkozásról van szó egy háború keretein belül, és nem közvetlen részvételről a konfliktusban a 35. cikk értelmében, amely keretet ad a francia katonai műveletek parlamenti ellenőrzésének a határokon kívül” – fogalmazott a miniszter.

A Le Monde kedd délután megjelent száma szerint a koordinációs csoport létét azért erősítette meg a francia kormány, hogy megalapozza egy esetleges multinacionális erő ukrajnai jelenlétét a jövőben. A lap úgy tudja, hogy kiképzők mellett hírszerzési és megfigyelési feladatokat ellátó francia egységek is jelen vannak Ukrajnában.

Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden azt mondta, hogy az orosz védelmi minisztérium és a vezérkar fogja kidolgozni a választ a francia katonák ukrajnai jelenlétére. Emlékeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök álláspontjára is, miszerint a külföldi kontingensek Ukrajnában törvényes célponttá válnak az orosz katonák számára. „Reméljük, hogy Párizsban ezt felismerik” – mondta Zaharova, hozzátéve, hogy Párizs közvetlen részvétele a konfliktusban már régóta „nyílt titok”. (via MTI)