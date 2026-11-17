1,5 milliós bírságot és 10 hónapos vezetéstől eltiltást szabott ki a bíróság Majkára az ittas vezetési ügyében kedden. A zenész még 2025 decemberében posztolt arról a Facebook-oldalán, hogy ittas vezetés miatt állították meg a rendőrök.

Azt írta, nem ivott sokat, a történteket sajnálja:

„Egy címeres ökör vagyok. Az idei nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség!”

A Blikk beszámolója szerint Majka a tárgyaláson elismerte a váddal egyezően a történteket, és arról is beszélt, mennyire megnehezíti az életét, hogy immár 11 hónapja nem vezethet.

„Legnagyobb szívfájdalmam, hogy a családot nem tudom vinni. Két gyerek, két suli, edzések, és most már 11 hónapja nem tudok ebben részt venni. Ez a hangulat pedig nem olyan jó otthon, hogy mindent a feleségemnek kell csinálnia”

– mondta a bíróságon a vádlott.

A bíróság 2026. január 27-től számítja az eltiltást, ami nem egyezik az ügyészi indítvánnyal, így Majka hamarosan visszakaphatja a jogosítványát.

A bírónő elmondása szerint az ügyészi indítvány szerint az eltiltás a mai naptól, azaz az ítélet jogerőre emelkedésétől lépett volna életbe. Mint kiderült, a rendőrség a tavalyi decemberi igazoltatás során a helyszínen nem jegyezte be a vezetéstől való eltiltást, a bírónő szerint ez mulasztás.

Majka és a védője, Tóth. M Gábor (a Budapesti Ügyvédi Kamara nemrég újraválasztott elnöke) tudomásul vette az ítéletet, ám az nem jogerős, ugyanis az ügyészség 3 nap gondolkodási időt kért. (Blikk, 24.hu)