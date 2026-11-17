Négypontos követeléscsomagot tett közzé kedden hajnalban az Akadémiai Dolgozók Fóruma. A NER tudománypolitikájának kritizálásával ismertté vált szervezet most azt szeretné elérni, hogy

Vonják vissza a módosított HUN-REN törvény tervezetét. Ha azt a parlament elfogadja, kérni fogják a köztársasági elnököt, hogy a törvényt ne írja alá. Menesszék Tanács Zoltán minisztert., Álljon fel parlamenti vizsgálóbizottság az IFUA-Horváth tanácsadó cég által közpénzen végzett tevékenység feltárására. Még ebben az évben folyósítsák a kutatóhálózattól elszakított négy kutatóközpont elmaradt dolgozói béreit.

Az ADF szerint a „Tudományos és Technológiai Minisztérium által társadalmi vitára bocsátott törvénymódosítási javaslat Hankó Balázs HUN-REN törvényének tovább barkácsolt változata”, szerintük annak szövege több mint 50 százalékos átfedésben van a Hankó Balázs alatt készült változattal. Különösen problémásnak tartják, hogy a mostani javaslatban szinte szó szerint benne maradtak azok az összeférhetetlenségi szabályok, amikkel Hankóék az Erasmus és Horizon programokba akarták visszajuttatni a magyar egyetemeket, és amiket az EU egyszer már visszadobott.

A helyenként kifejezetten gúnyos hangvételű közlemény szerint

„A feltűnően alacsony szakmai színvonalat képviselő tervezetbe készítője láthatólag nem sok intellektuális energiát fektetett, ezért az sem világos, miért tartott ennyi ideig az elkészítése. A minisztérium, amelynek más komoly jogalkotási feladata nem volt, minden kitűzött határidőt túllépett.”

Az ADF Tanács Zoltán minisztert azzal vádolja, hogy az ég világon mindennel foglalkozik Seszták Miklóstól az ügynökaktákig, kivéve azzal, ami elvileg a feladata lenne. Ezért szerintük

„A tudománypolitika biztosan nem érezné meg Tanács Zoltán hiányát.”

Ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy „olyan állítások láttak napvilágot”, amelyek szerint Tanács cége, az IFUA-Horváth partnereivel együtt a NER évei alatt több száz milliárdnyi forráshoz jutott, és ez a kapcsolat az áprilisi választások után sem szűnt meg. Szerintük Tanács Zoltán ezeket az állításokat eddig nem cáfolta, mint ahogy azt sem, hogy jó kapcsolatot ápolt Palkovics Lászlóval, vagy azt, hogy esetleg neki „köszönhető” a KEKVA-modell.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma korábban már elkészítette saját tervezetét az Akadémiai törvény módosításáról, ami itt érhető el.