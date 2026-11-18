Heves indulatokat váltott ki, hogy a ghánai kormány 60 millió dollárért (nagyjából 20 milliárd forintért) vett egy elnöki magángépet, miközben az ország megélhetési gondokkal küzd.

A francia gyártmányú Falcon 6X mellett azzal érvelt a kormány, hogy Ghána javuló gazdasági helyzete lehetővé tette a repülőgép megvásárlását, amelyre az elöregedő elnöki gép lecserélése miatt is szükség volt. Ghána a nehéz gazdasági helyzete miatt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segítségére szorult. John Mahama kormánya szerint ebből van kilábalóban az ország gazdasága.

Fotó: ANASTASIA BARASHKOVA/AFP

A francia Dassault Aviation repülőgépgyártó által készített gépet hétfőn adták át a ghánai légierőnek, a hírek szerint 61 millió dolláros áron.

A parlament tavaly decemberben hagyta jóvá a beszerzést a ghánai katonai légiflotta korszerűsítését célzó átfogóbb program részeként, amely négy Airbus helikopter megvásárlását is magában foglalja.

Az új repülőgépet hétfőn vízsugaras tisztelgéssel fogadták, érkezése azonban az interneten és az ellenzéki politikusok körében is bírálatokat váltott ki a beszerzés költsége és időzítése miatt.

Mahama maga is ellenezte egy új elnöki repülőgép megvásárlását, amikor még ellenzékben volt. Ezért most sokan megkérdőjelezik, hogy kormánya miért döntött mégis a beszerzés mellett.

Samuel Abu Jinapor ellenzéki parlamenti képviselő megkérdőjelezte a kormány prioritásait, rámutatva, hogy a kiadásra akkor kerül sor, amikor sok ghánai továbbra is a magas megélhetési költségekkel küzd, a fiatalok munkanélkülisége pedig aggasztóan magas. (BBC)