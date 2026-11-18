Két évre eltiltott egy román ügyvédet az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) a peres feleknek a bíróság előtti képviseletétől, mivel az érintett mesterséges intelligencia által generált, ellenőrizetlen és hibás hivatkozásokat használt.

A strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács felügyelete mellett működő emberi jogi bíróság közleménye szerint az intézkedést azt követően hozták meg, hogy az az ítélkező tanács, mely a román ügyvéd által képviselt kérelmet tárgyalta, megállapította: az ügyvéd által benyújtott észrevételek számos hibát tartalmaztak a bíróság ítélkezési gyakorlatára vonatkozóan.

Az EJEB terme Strasbourgban 2018. január 24-én. Fotó: Frederick Florin/AFP

A hibák között voltak hivatkozások nem létező ügyekre, hivatkozások a bíróság valós ítéleteiben és határozataiban nem létező bekezdésekre, valamint hivatkozások olyan létező ítélkezési gyakorlatra, melyek vagy irrelevánsak voltak az előterjesztett érvek szempontjából, vagy éppen ellentmondtak azoknak az állításoknak, melyeket alátámasztani lettek volna hivatottak .

Az ügyvéd elismerte, hogy mesterséges intelligenciát vett igénybe az észrevételek megszövegezéséhez, a hibákat pedig „pontatlanságoknak” és „hivatkozási tévedéseknek” nevezte.

Az ítélkező tanács megállapította, hogy az ügyvéd beadványai nem csupán elszigetelt hibákat, hanem számos ismétlődő és érdemi tévedést tartalmaztak. A tanács arra a következtetésre jutott, hogy az ügyvéd magatartása nem felelt meg a bíróság által előírt és a nemzeti jogban is megjelenő szakmai és etikai kötelezettségeknek. Az ítélkező tanács ezért indoklással ellátott javaslatban indítványozta az ügyvéd kizárását a kérelmezőknek a bíróság előtti képviseletéből két évre. A bíróság elnöke a javaslatot jóváhagyta, tájékoztattak. (MTI)