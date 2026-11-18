A demokrata Mary Peltola legyőzte a hivatalban lévő republikánus Dan Sullivant az alaszkai félidős szenátusi választáson, így a demokraták összesen 56 mandátumot szereztek a kongresszus százfős felsőházában – írja a CNN.

Alaszka volt az utolsó állam, ahol még nem hirdettek eredményt a november eleji félidős választások után. A szavazatok 99 százalékának összeszámlálása után Peltola 50,1 százalékon állt, míg Sullivan 45,8 százalékot kapott. A demokrata győzelem azért is jelentős, mert Alaszkában Donald Trump 2024-ben 13 százalékpontos előnnyel nyerte meg az elnökválasztást. Peltola ráadásul két évvel ezelőtt elveszítette képviselőházi mandátumát a republikánus Nick Begichcsel szemben.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

„A washingtoni rendszer jelenlegi működése nem szolgálja Alaszka érdekeit”

– mondta győzelme után Peltola, aki a kampányban igyekezett elhatárolódni a Demokrata Párt országos politikájától. A „hal, család, szabadság” (fish, family, freedom) szlogennel kampányoló politikus azzal kampányolt, hogy támogatja a szigorúbb határvédelmet, a fegyvertartási jogokat, valamint az Alaszka gazdaságában meghatározó szerepet játszó olaj- és gázipart. A transzneműek jogaival kapcsolatos republikánus támadásokra válaszolva egyik hirdetésében kijelentette:

„Nem akarom, hogy gyerekeken nemváltoztató műtéteket végezzenek, vagy hogy férfiak járjanak be a lányok mosdóiba.”

Peltola győzelmének jelentőségét mutatja, hogy Trump és JD Vance alelnök a kampány utolsó heteiben külön-külön is Alaszkába utazott, hogy támogassa Sullivant. A republikánus szenátor azzal érvelt, hogy tapasztaltabb és hatékonyabb törvényhozó ellenfelénél, és megpróbálta Peltolát összekapcsolni a Demokrata Párt országos vezetőivel, köztük Joe Biden volt elnökkel.

A választási kampányt egy különös botrány is beárnyékolta: egy másik, szintén Dan Sullivan nevű jelölt is elindult a választáson. A New York Times október végén írt arról, hogy Peltolát támogató aktivisták szervezték meg a nyugdíjas tanár indulását, hogy összezavarják a választókat. Peltola kampánystábja tagadta, hogy köze lett volna az akcióhoz.

A Trump-kormányzat néhány nappal a választás előtt pert indított annak érdekében, hogy Sullivan veresége esetén ne lehessen hitelesíteni a választás eredményét. Egy szövetségi bíró november elején elutasította a keresetet, az igazságügyi minisztérium azonban fellebbezhet. Mike Dunleavy republikánus alaszkai kormányzó külön vizsgálatot indított, és felvetette, hogy annak lezárásáig visszatarthatják az eredmény hivatalos hitelesítését. Trump Peltola büntetőjogi felelősségre vonását és a választásból való kizárását is követelte.

A republikánus Dan Sullivan. Fotó: CHRISTIAN MOORMAN/Hans Lucas via AFP

Peltola kampányát szeptemberben egy másik botrány is megrázta: a Times arról írt, hogy a politikus rosszul bánt a munkatársaival, egyiküket például egyszer dühében meglökte. Peltola kampánystábja tagadta, hogy a politikusra jellemző lett volna ez a viselkedés, de elismerte, hogy időnként nehezen birkózott meg édesanyja és férje 2023-ban bekövetkezett halálával.

A jupik őslakos közösséghez tartozó Peltola 2022-ben az első alaszkai őslakos lett, akit beválasztottak az amerikai kongresszusba. Most ő lehet Alaszka első őslakos szenátora, egyben az Egyesült Államok történetének egyik első őslakos női szenátora. Utóbbin Peggy Flanagannel, Minnesota most megválasztott demokrata szenátorával osztozik.

A november 3-i félidős választáson a demokraták összesen kilenc szenátusi helyet hódítottak el a republikánusoktól, többek között olyan hagyományosan konzervatív államokat is, mint Texas, Dél-Karolina, Kansas, vagy épp Mississippi. Chuck Schumer, a demokraták szenátusi vezetője Peltola győzelme után azt mondta, hogy az 56 fős többség „még néhány hónappal ezelőtt is elképzelhetetlen eredménynek számított volna”. Schumer szerint a demokraták most kiváló helyzetbe kerültek ahhoz, hogy tartós többséget építsenek ki, és kézzelfogható eredményeket érjenek el az amerikaiak számára.