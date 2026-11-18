Divinyi Zsombor, az Országgyűlés Hivatalának végül ki nem nevezett főigazgatója a 24.hu-nak beszélt a személye körül kialakult botrányról. Divinyi jelölését Forsthoffer Ágnes házelnök jelentette be júliusban, de miután Hadházy Ákos NER-es érintettséggel vádolta meg, kinevezése gyorsan lekerült a napirendről.

Divinyi azt mondta, gimnazista korától Fidelitas-tag volt egészen addig, ameddig egy fórumon össze nem különbözött Szijjártó Péter akkori elnökkel. Azóta nincs köze a politikához.

Miután Hadházy Tiborcz István strómanjaként azonosította Divinyit, Magyar Péter pedig odakommentelte a bejegyzése alá, hogy tudomása szerint Divinyi nem lesz állományba véve, Divinyi tudta, hogy nem nevezik ki. „Épp az autópályán vezettem, amikor kijött a hír. Derült égből villámcsapásként ért. Ekkor még nem tudtam, mindez mit jelent, de estére odáig eszkalálódott a helyzet, annyi politikai szereplő reagált rá, hogy sejtettem: a kinevezésből nem lesz semmi.”

Divinyi szerint Forsthoffer Ágnes tisztában volt azzal, hogy az ellene felhozott vádak valótlanok. Arról is beszélt, hogy sosem találkozott Tiborcz Istvánnal, de a strómanjaival sem. A Hadházy által kifogásolt cégének voltak állami szerződései, de szerinte ez nem teszi a céget NER-essé. „Elég távol érzem magam a NER-es világtól: nincs se jachtom az olasz tengerparton, se villám Svájcban. Nem voltam sosem harcos ellenálló, nem írtam ki sehová, hogy utálom az egész rendszert, de az országban sok millióan tettek így: nem szavaztak a Fideszre, dolgoztak, és eközben sohasem voltak kegyeltjei a rendszernek”.

Hadházy reagált Divinyi nyilatkozatára. Szerinte „semmit nem cáfolt, illetve, úgy tűnik, nem tudja, a személyével mi a baj, és ha így van, ez önmagában is elég ahhoz, hogy alkalmatlan legyen a posztra.”

A Divinyi Zsombor ki nem nevezése körüli botrányról ebben a cikkben írtunk bővebben.