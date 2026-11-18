Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután nyilvános fb-posztban számolt be arról, hogy egy 1999-ben, 18 éves korában megélt szexuális aktus során viselt ugyan óvszert, de az elszakadt.

Talán soha nem volt ennyire jogos a kérdés: hogyan jutottunk idáig? Menjünk időrendben.

Magyar Péter miniszterelnök öt nappal ezelőtt, november 13-án kiposztolt egy olyan videót, amiben többek között az esemény utáni tabletta vénykötelességének megszüntetése mellett érvelt, saját, személyesen megélt példát is felhozva. Ezt mondta szó szerint:

„Én is voltam 18 évesen olyan helyzetben az akkori barátnőmmel, hogy szükségünk lett volna erre a tablettára, de nem volt 72 órán belül megoldható a receptfelírás. Maradt tehát a félelem és a reménykedés.”

A most már ki tudja, hol megálló lavinát Dr. Kuroli Enikő patológus és bőrgyógyász szakorvos, a Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika & Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének főorvosa görgette tovább egy szerdán reggel kirakott fb poszttal. Ebben nagybetűkkel írva FELELŐTLENNEK nevezte a 27 évvel ezelőtti Magyar Pétert, méghozzá azért, mert mint a bejegyzéséből egyértelműen kiderült, adottnak vette, hogy Magyarnak és akkori barátnőjének azért lett szükségük tablettára, mert a későbbi miniszterelnök nem használt óvszert. Erről az alapról kiindulva Dr. Kuroli jól kioktatta Magyart és minden férfit, hogy ez mennyire felelőtlen dolog.

Ám az orvos nem állt meg itt. Posztjának publikálása után pár órával észlelte, hogy időközben milyen sok kommentelője mutatott rá a nyilvánvalóra, miszerint Magyarék balesetének többféle oka is lehetett. Ám visszavonulás helyett rátett még egy lapáttal: a posztja alatt kommentben közölte, hogy egy focis témájú miniszterelnöki bejegyzés alatt kommentben direktben is felkérdezte Magyart, hogy az ominózus alkalommal húzott-e óvszert.

Erről az egészről „Dr. Kurolinak Magyar Péterről a fel nem húzott óvszer jutott az eszébe” címmel szerdán délután 15:33-kor kitettem egy cikket a 444-re. Magyar Péter 16:04-kor komplett fb-bejegyzésben reagált a történtekre, amihez mellékelte a cikkem címlapos ajánlójának screenshotját.

A miniszterelnöki bejegyzés kábé úgy indul, ahogy bárki más reagált volna, ha Dr. Kuroli kéretlenül és ismeretlenül elkezd a gatyájában matatni, ráadásul nagy nyilvánosság előtt:

„Nem gondolom, hogy ha a Semmelweis Egyetem klinikai főorvosa bárkivel kapcsolatban ilyen megnyilatkozást tesz, az összhangban lenne az orvosetikai szabályokkal. Azt sem gondolom, hogy akár az ország miniszterelnökét, akár mást nyilvánosan felkérdezhet egy praktizáló orvos arról, hogy egy 27 évvel ezelőtti szexuális együttlét során használt-e az illető óvszert. Nem gondolom, hogy rá tartozik, miért lett volna szükségünk 27 éve esemény utáni tablettára.”

Ezen a ponton vallom be, hogy olvasás közben azt hittem, hogy a poszt érdemi része itt véget ért, bár láttam, hogy van ott még valami szöveg. Arra azonban még én sem voltam felkészülve, hogy a poszt mivel folytatódott:

„De ha örömöt okoz a bukott maffiához közel álló doktornőnek a pontos információ, akkor elárulom, hogy az ominózus éjszakán használtam óvszert, de az kiszakadt. Gondolom, nem én vagyok az első, akivel ilyen történt…”

Most már ezt is tudjuk!

A bejegyzés zárlatában Magyar az intimnél is intimebb témát egyetlen mondatban duzzasztotta társadalmi méretű megállapítássá:

„Örülök, hogy a TISZA-kormány mostani jogszabálymódosításának köszönhetően, a jövőben a fiatalok, hasonló esetekben recept nélkül is meg tudják majd vásárolni az esemény utáni tablettát, és nem kell beszámolniuk dr. Kuroli Enikőnek a szexuális életük minden részletéről…”

Ugyanúgy lehet, hogy a sztori eddig tartott, mint az, hogy csak most kezdődik igazán.