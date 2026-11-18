Legalább 1,7 milliárd eurót, akkori árfolyamon mintegy 595 milliárd forintot mozgatott meg éveken át egy orosz hátterű, pénzmosásgyanús céghálózat, aminek működésében kulcsszerepet játszott az MKB Bank – derül ki a Direkt36 nemzetközi együttműködésben készült tényfeltáró cikkéből.

A hálózatot a Deutsche Bank tárta fel, amit emellett az MKB növekvő politikai kitettsége is aggasztott, ezért 2020-ban megszakította a magyar pénzintézettel az együttműködést. A Deutsche Bank döntése súlyos helyzetbe hozta az ország fő külkereskedelmi bankját, aminek a német bankóriás az 1970-es évektől segített a nemzetközi átutalások lebonyolításában.

„Kész, meghalunk”

– gondolta akkor a lap egy MKB-s forrása. A bank vezetői a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) és a tulajdonosokhoz, köztük Mészáros Lőrinchez és Száraz Istvánhoz fordultak segítségért, miközben kétségbeesetten kerestek új partnert az euróátutalásokhoz. A Deutsche Banktól végül hat hónap haladékot kaptak, az azonnali szakítás miatt az MKB-nál ugyanis olyan likviditási hiány alakulhatott volna ki, ami néhány napon belül kritikussá válik.

Az MKB egyik fiókja 2021 januárjában. Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A Direkt36 által feltárt dokumentumok szerint a szakításnak két fő oka volt. Egyrészt a Deutsche Bank egyre nagyobb kockázatot látott abban, hogy az MKB Orbán Viktorhoz közel álló üzletemberek tulajdonába került, és növekedett a bank feletti politikai befolyás. Másrészt a német pénzintézet munkatársai 2019–2020 fordulóján felfedeztek egy addig nem ismert, hatalmas pénzeket megmozgató, orosz hátterű pénzmosás gyanús hálózatot, aminek működését jórészt maga az MKB Bank tette lehetővé.

A nyomozás alapját egy több mint 15 millió fájlt tartalmazó, kiszivárgott Deutsche Bank-adatbázis adta, ami belső levelezéseket, pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos jelentéseket és kockázatértékeléseket is tartalmaz. A dokumentumokat az Inside Deutsche Bank nevű nemzetközi újságírói együttműködés keretében dolgozták fel.

A Deutsche Bank vizsgálata szerint a pénzmosásgyanús hálózat legalább 1,7 milliárd eurót mozgatott meg. A 2017-től kimutathatóan működő, 2020-ig folyamatosan növekvő rendszerben hongkongi, ciprusi és karibi cégek utaltak egymásnak euró- és dollármilliókat. Az ilyen, a bankvilágban „laundromatnak”, vagyis pénzmosodának nevezett hálózatokat gyakran sok száz vállalkozásból építik fel, hogy az egymást követő átutalásokkal elfedjék a pénzek eredetét és a tényleges haszonhúzók kilétét. A Deutsche Bank belső vizsgálata szerint a feltárt hálózat „egy bűnszervezet számos jelét mutatta”.

A nyomozás azt is kiderítette, hogy a hálózat több fontos cége Oleg Gyeripaszka orosz oligarchához, illetve annak üzlettársaihoz és családtagjaihoz köthető. Gyeripaszka a Rusal alumíniumipari óriásvállalat alapítója, akit az Egyesült Államok 2018-ban részben a Vlagyimir Putyinhoz fűződő kapcsolatai miatt szankciós listára helyezett.

A pénzmozgásokban a lap szerint az MKB kiemelt szerepet játszott, ami arányaiban a legtöbb átutalást indította és fogadta.

A Deutsche Bank által azonosított 15 központi vállalkozás közül öt az MKB-nál vezetett számlát, annak ellenére, hogy semmilyen magyarországi kötődésük nem volt. Ezeken a számlákon keresztül legalább 460 millió euró, akkori árfolyamon nagyjából 161 milliárd forint mozgott.

A gyanús tevékenységet az MKB belső ellenőrzési rendszerei nem észlelték, de a nemzetközi tranzakciókat feldolgozó Deutsche Banknak is évekre volt szüksége a hálózat feltárásához. Bár az MKB végül megszüntette az érintett cégekkel fennálló üzleti kapcsolatait, a Direkt36 szerint átfogó hatósági eljárások nem állították le a hálózat működését. A német pénzügyi felügyelet, a BaFin és a frankfurti ügyészség vizsgálatot indított, majd megpróbálták átadni az ügyet a magyar ügyészségnek, ami azonban nem vállalta annak átvételét. A német hatóságok ezután csendben lezárták a nyomozást.

A Deutsche Bank 2020 őszén végül valóban megszakította az együttműködést az MKB-val. A magyar bankot az mentette meg a súlyosabb következményektől, hogy időközben sikerült megállapodnia a holland ING-vel, ami átvette a német pénzintézet szerepét a nemzetközi átutalások lebonyolításában.

Király Júlia, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2007 és 2013 közötti egyik alelnöke szerint „meglepő, hogy az MKB Bank ilyen léptékű pénzmosásgyanús ügybe keveredett”, és szerinte a bankpiacon eddig nem volt ismert, hogy „orosz oligarchák pénzmosása ilyen mértekben” történhetett egy magyar bankon keresztül. Király szerint az MKB-nek és a bankot felügyelő Magyar Nemzeti Banknak is felelőssége van abban, hogy nem vették észre, mi történik.

Az MKB jogutódja, az MBH Bank, valamint az MNB nem válaszolt érdemben az újságírók részletes kérdéseire, részben bank- és üzleti titokra hivatkozva. A Deutsche Bank közölte, hogy az érintett hatóságoknak bejelentette a gyanús tranzakciókat, és az ügy miatt nem szabtak ki rá bírságot. Mészáros Lőrinc, Oleg Gyeripaszka és az érintett orosz üzletemberek nem válaszoltak a megkeresésekre. Száraz István azt közölte, hogy banktulajdonosként minden előírást betartott, és nem tartja magát felelősnek a történtekért.

Azt egyelőre nem tudni, mi történt a Deutsche Bank által feltárt pénzmosásgyanús hálózattal a vizsgálatok lezárása után.