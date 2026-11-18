Az OTP ingatlanpiaci szakértői szerint visszafogottabb, de kiegyensúlyozottabb évre számíthat a lakáspiac 2027-ben, mint idén. Az állami lakásprogram változása, az, hogy a Wekerle program szűkebb jogosultsági körnek és a használt lakásoknál magasabb kamatszinttel teszi lehetővé a lakásvásárlást, azt valószínűsíti, hogy a tavalyi 150 ezer és az idei 130 ezer után jövőre 120 ezer adásvétel jöhet az ingatlanpiacon.

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A lakásárak emelkedési üteme folyamatosan lassul. Az ingatlanok összetételének változását is figyelembe véve Budapesten mindössze 3, országosan 6 százalékkal magasabbak a hirdetési árak, mint egy éve – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője az OTP ingatlanpiacról szóló sajtóbeszélgetésén. Pélyi András, az OTP Ingatlanpont vezérigazgatója szerint 2027-ben ismét nagyobb szerepet kaphat a finanszírozhatóság és az ingatlanok ár-érték aránya. A bank szakértői arra számítanak, hogy a Wekerle program új lakásokra kínált kedvezményes, 3 százalékos

kamatozású hitele ösztönözheti az új építésű ingatlanok iránti érdeklődést, és így az építőiparnak is lökést adhat. A Wekerle program jogosultsági feltételei pedig elsősorban a fiatalabbaknak szóló és viszonylag kedvező árú lakások piacán eredményezhetnek élénkülést.

Idén is Budapest volt a legdrágább város, ha a lakáseladások átlagos négyzetméterenkénti árát vesszük alapul, a fővárosban 1 359 000 forint volt ez az érték. A legdrágább megyeszékhely Debrecen volt 1 074 000 forintos négyzetméterenkénti árral, és éppen az egymilliós árszint fölé került Veszprém is (1 003 000 forint/nm). A másik végletet Salgótarján jelentette, ahol egy átlagos lakás négyzetméterenként 310 000 forintba került (vagyis egy 60 négyzetméteres átlagos otthon nem egészen 19 millió forintból kijött).

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a használt lakásokat vásárlók körében a Wekerle-program népszerűsége várhatóan kisebb lesz már csak azért is, mert egyre több bank kínál kedvező, a program 5 százalékos kamatozású hitelénél alig drágább lakáskölcsönt (igaz, van olyan bank, amely a Wekerlében 5 százaléknál is kedvezőbb hitelkamatot kínál). Az OTP például 5,59 százalékos piaci kamatozású lakáshitelt nyújt, ez a bank sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint nagyjából egy 25 éves hitel esetén 10 millió forintonként havi 3000 forinttal több törlesztőt jelent a támogatott hitelnél.