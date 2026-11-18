Ferencz Zoltán

Hivatalosan a nyugdíjkorhatár elérése miatt távozik Ferencz Zoltán erdészetért felelős helyettes államtitkár. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium legalábbis azt közölte a HVG-vel, hogy a távozását maga Ferencz kérte erre hivatkozva, amit Gajdos László miniszter elfogadott. Az erdészeti ágazatot ismerők azonban némi kétellyel fogadják ezt a magyarázatot. És nemcsak azért, mert amikor Ferenczet nem egészen 5 hónappal ezelőtt, június 28-án kinevezték, minden érintett tisztában volt az életkorával és feltehetőleg nem ennyi időre terveztek vele.

Az egyébként közkedvelt Gajdos és minisztériuma népszerűségét ugyanis igencsak kikezdte, hogy a miniszter - feltehetőleg a területet vivő helyettes államtitkárát is meghallgatva - szeptember 30-ával feloldotta az egyébként ő maga által májusban elrendelt fakivágási moratóriumot. Később az is kiderült, hogy milyen óriási mennyiségű, jó minőségű idős fát vágnak ki védett állami erdőkből is azért, hogy azok fatüzelési erőművek üzemanyagaként végezzék. Olyan erőművekben, amelyk között van, amelyik a NER sötét figuráihoz kötődik. Ezekről az erőművekről építésükkor azt állították, hogy faipari hulladékokból állítanak majd elő hőt és elektromos energiát, de a valóságban rengeteg nagy, hibátlan, egészséges fát tüzelnek el bennük, áramtermelés esetén mindössze 30 százalék körüli hatásfokkal.