Első fokon tizenöt év fegyházbüntetésre ítélte a Kecskeméti Törvényszék szerdán azt a férfit, aki a vád szerint 2000-ben meggyilkolta az akkor tízéves, bajai Till Tamást.

A bíróság az elkövetéskor 16 éves férfit emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek, legkorábban a büntetés négyötöd részének letöltése után bocsátható feltételes szabadságra - írja az MTI.

A vádlott a kecskeméti bíróságon Fotó: Bús Csaba/MTI/MRTV

Egy héttel korábban a kéz- és lábbilincsben elővezetett vádlott az utolsó szó jogán tagadta bűnösségét, és részvétét fejezte ki az áldozat családjának. Hosszan kritizálta az eljárás számos részletét, azt mondta, az elkövető öngyilkos lett, őt pedig csupán felhasználják arra, hogy az áldozat családjának és a közvéleménynek a hatóságok tettest tudjanak felmutatni.

Az ügyészség januárban emelt vádat. Akkori tájékoztatásuk szerint a vádlott középiskolai évei alatt építkezéseken segédmunkásként dolgozott, mivel kőművesnek tanult. A fiatal 2000. május 28-án egyedül végezte egy bajai külterületi tanyán a rábízott munkát. Napközben szokása szerint a közeli dűlőúton dohányozott, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen 10 éves fiúra. A fiatalkorú hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket és segítségkérés ürügyén a tanyára csalta. Ott váratlanul rátámadt és egy késszerű eszközzel különös kegyetlenséggel megölte a fiút. A bűncselekmény nyomait eltüntette, a holttestet pedig egy betonozásra előkészített helyiség homokos aljzatába rejtette, majd néhány nappal később lebetonozta.

Az ügyészség az elkövetéskor fiatalkorú férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolta meg, és egyrészt fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

Fotó: Bús Csaba/MTI/MRTV

Till Tamás szülei 80 milliós kártérítést követeltek, de a gyanúsítottnak semmi nem volt a nevén.

Az Országgyűlés 2024 decemberében szigorította a Büntető törvénykönyv elévülési szabályait, így 2025. január 1-jétől az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények - függetlenül attól, hogy azokat felnőttkorúak vagy fiatalkorúak követték el - soha nem évülnek el. A korábbi szabályozás szerint ugyanis a bűncselekmény elkövetésekor 16. évét be nem töltött fiatal esetében a bűncselekmény a kiszabható legmagasabb szabadságvesztés időtartama, azaz 15 év után elévült. A változtatást Till Tamás ügyének nyilvánosságra kerülése után fogadta el a parlament, mert a 2024-ben letartóztatott feltételezett gyilkos a tett elkövetésekor még kiskorú volt, így egyes jogértelmezések szerint az elévülés miatt nem büntethető. Erről a bonyolult jogi helyzetről akkoriban magyarázó cikket írtunk.