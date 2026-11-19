Várhelyi Olivér uniós egészségügyi biztos éppen az Európai Rák-csúcstalálkozón tartott beszédet, amikor rákbeteg aktivisták felugrottak a színpadra, és állati eredetű hamut szórtak rá. Az aktivisták az „Omnibus X” néven ismert uniós törvénycsomag ellen tiltakoztak, és Várhelyi lemondását követelték.

Ce jeudi, des personnes malades du cancer ont déversé les cendres sur le commissaire européen à la Santé Olivér Várhelyi durant son intervention au sommet européen du cancer : honte à lui de soutenir la Directive Omnibus. 👉Communiqué : https://t.co/O9eEhRGrPO 1/6 https://t.co/plDuIXZ8nu — Les Soulèvements de la terre (@lessoulevements) November 19, 2026

Az Európai Bizottság által javasolt jogszabályok alapján a növényvédőszerek hatóanyagait már nem kellene 10–15 évente újraértékelni, a határozatlan idejű engedély lenne az alapszabály. A Bizottság a lépéssel a gazdáknak szeretne kedvezni, a kritikusok szerint viszont komoly egészségügyi kockázatokat jelenthet, mert akár a glifozát is korlátlan engedélyt kaphat.

Az aktivisták a Deutsche Wellének azt mondták, a hamvak azoknak a rákbetegeknek a hamvait jelképezik, akiket a növényvédőszerek megöltek és megölhetnek. Az Európai Parlament leghamarabb decemberben szavazhat az uniós törvénycsomagról.