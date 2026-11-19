A New York Times és a Bloomberg új részleteket közölt Oroszország háború lezárásával kapcsolatos követeléseiről és az erre irányuló tárgyalásokon felmerült javaslatairól egy, a moszkvai tárgyalási álláspontot összegző dokumentum alapján.

Az elmúlt hetekben intenzívebbé vált az amerikai közvetítés és a béke mielőtti megkötésének hangsúlyozása, egyelőre kézzelfogható eredmények nélkül. Az úgynevezett tűzhöz közel álló források szerint az amerikai tárgyalók arra próbálják rávenni az orosz és az ukrán tisztviselőket, hogy a háború lezárásáról szóló tárgyalások részeként fontolják meg a NATO szabályainak, az európai katonai eszközök elhelyezésének és a csapatok állomásoztatásának átalakítására vonatkozó új javaslatokat. Az Egyesült Államok (sokadszorra is) megkérdezte Kijevtől, hajlandó lenne-e átengedni Oroszországnak a Donbasz régiót cserébe azért, hogy Ukrajna csatlakozhasson a NATO katonai szövetséghez.

Moszkva a dokumentum szerint a NATO katonai jelenlétének 1997-es szintre való csökkentése mellett azt (is) követeli a NATO-tól és az EU tagállamaitól, hogy hagyjanak fel az Oroszország „stratégiai vereségének” előidézésére irányuló törekvéseikkel. Az orosz rezsim szóhasználatában ezt használják arra, hogy a nyugati országok Ukrajnának nyújtott támogatását Oroszország megsemmisítésére irányuló tervként állítsák be.

Moszkva emellett a „konfliktusok megelőzését szolgáló mechanizmusok” javítását is szorgalmazta, különösen a Balti- és a Fekete-tengeren, hogy csökkentsék egy véletlen katonai összecsapás kockázatát.

Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXEY DRUZHININ/AFP

A november 10–11-i abu-dzabi tárgyalásokon az orosz delegáció állítólag azt is megígérte, hogy kidolgozza, miként enyhíthetné Moszkva a feszültségeket, ha teljesülnek a követelései. A Bloomberg szerint Oroszország cserébe kész lenne csökkenteni katonai jelenlétét a kalinyingrádi régióban és Belaruszban, de egyelőre nem világos, hogy ez pontosan mit jelentene. Korábbi sajtóértesülések szerint az oroszok hajlandóak lennének kivonni nukleáris fegyvereiket Belaruszból, és lemondanának az ottani orosz közepes hatótávolságú rakéták telepítéséről.

Az amerikai részről a tárgyalásokon legtöbbet részt vevő Steve Witkoff (ingatlanmágnás és Trump közel-keleti megbízottja) és Jared Kushner (elnöki vő) úgy vélik, hogy egy Oroszország és Európa közötti, a kontinens háború utáni „biztonsági architektúrájáról” szóló megállapodás segíthet lezárni az orosz–ukrán háborút, a béketárgyalások azonban holtpontra jutottak. Az Ukrajnáról szóló béketárgyalások – amelyekben az EU nem vesz részt közvetlenül – összekapcsolása az európai biztonságról szóló egyeztetésekkel meglehetősen ellentétes az európai kormányok álláspontjával. Az európai álláspont szerint Oroszországnak előbb be kell fejeznie az ukrajnai háborút, és csak ezután lehet tárgyalni a NATO-val kapcsolatos kérdésekről.

Witkoff és Kushner várhatóan november 19-én, Berlinben találkozik Ukrajna és az EU-tagállamok képviselőivel, a megbeszélések témája a háború utáni, Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciák lesznek.