Ismét támadás érte a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő kulcsfontosságú hidat, jelentette be Szergej Akszjonov, a Kreml által kinevezett krími vezető a Telegramon.

„A Krími híd elleni újabb támadást követően a forgalmat ideiglenesen leállították. Az illetékes szolgálatok a helyszínen vannak és dolgoznak. A károk felmérése folyamatban van” – írta Akszjonov.

Ez a héten ez már a harmadik támadás volt a Kercsi-szoros felett húzódó közúti híd ellen, amelynek egy 227 méteres szakasza már az előző támadások következtében megsemmisült, a vasúti pálya azonban a károk ellenére is használhatónak tűnt.

Az ukrán titkosszolgálat által közzétett képen a híd egyik jelentős része már a vízben Fotó: HANDOUT/AFP

A támadást néhány órával azelőtt hajtották végre, hogy a Putyin-Hszi-Trump hármas megkezdi a közös tárgyalásokat Sencsenben. Az ukrán fegyveres erők egyik forrása a héten azt mondta, a támadások célja Putyin megszégyenítése volt a világ színpadán.

A hídnak szimbolikus jelentősége is van Ukrajna számára, a híd az orosz agresszió egyik gyűlölt jelképe. Ukrajna korábban kijelentette, hogy a nyolc éve épült hidat illegálisnak tekinti, Kijev már kétszer meg is próbálta felrobbantani: 2022-ben egy teherautóba rejtett bombával, a következő évben pedig egy tengeri drónnal. Ez egyébként a világ egyik legjobban védett helye – állítólag a földről, az égből, a tengerről, a víz alól, sőt az űrből is védik.

Zelenszkij az előző támadást egy hosszú és összetett, a híd lerombolását célzó hadművelet csúcspontjaként írta le, amelyben ukrán gyártású drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetettek. Elmondása szerint drónok támadták a híd közúti szakaszát, míg rakétákkal a mellette húzódó vasúti szakaszt vették célba. A mostani támadás során azonban a vasúti szakaszt is célba vették, amely a korábbi támadásokat túlélte. Nem hivatalos jelentések szerint a vasúti hidat legalább két találat érte. (Guardian, Meduza)