2023-as kilátás orosz hadihajóval Fotó: STRINGER/AFP

Oroszország és Ukrajna az éjszaka folyamán egymás legfontosabb hídjait lőtték, a jelentések szerint nagyon komoly károkat szenvedett a szimbolikus jelentőségű építmény, amely a megszállt Krím-félszigetet Oroszországgal köti össze.

A két legfontosabb kijevi híd elleni orosz támadásokról már írtunk, de közben egyre több információ érkezik arról, hogy a Krími (más néven Kercsi) híd elleni ukrán művelet legalább részben sikeres lehetett.

Ez azért nagy szó, mert a Kercsi-szoroson átívelő híd Vlagyimir Putyin egyik szimbolikus projektje. A Krím-félsziget 2014-es megszállása után építették, hogy autóval és vonattal elérhetővé váljon Oroszország. A teljes körű invázió 2022-es kezdete óta többször is megtámadta Ukrajna, de a Meduza megfogalmazása szerint ez a híd a világ egyik legjobban védett helye – állítólag a földről, az égből, a tengerről, a víz alól, sőt az űrből is védik.

A Krími híd elleni első támadásra 2022 októberében került sor, a Vlagyimir Putyin 70. születésnapját követő napon. A támadásban egy fóliába csomagolt robbanóanyaggal megrakott teherautót használtak. A második, 2023-as támadáshoz tengeri felszíni drónokat vetettek be.

2022. október Fotó: -/AFP

2022. december Fotó: MIKHAIL METZEL/AFP

November 16-án, hétfőn reggel a Krím-félsziget megszálló hatóságai arról számoltak be, hogy a hidat támadás érte, ami forgalmi korlátozásokat eredményezett. Este az orosz kormány közölte, a híd közúti szakaszát újra megnyitották a forgalom számára.

Éjjel vagy november 17-én hajnalban azután újra történt valami. „Az ellenség ismét támadást indított a Krími híd ellen. A forgalom jelenleg szünetel. Kérjük a Krím-félsziget lakóit és látogatóit, hogy ne induljanak el a híd felé, és utazásaik tervezésekor vegyék figyelembe ezeket a korlátozásokat” – írta a krími miniszterelnök.

A nap folyamán egyre több infó futott be ukrán oldalról, hogy a károk jelentősek. Az Ukrajinszka Pravda közölte, a Krími híd egyik szerkezeti íve és az útpálya egy szakasza a tengerbe zuhant, emiatt a hídon mind a vasúti, mind a közúti forgalmat felfüggesztették.

Anton Herascsenko, Zelenszkijék korábbi tanácsadója számos videót és képet tett közzé erről – ezek hitelességét egyelőre nem tudták ellenőrizni a nagy nyugati lapok.

Két ívből egy maradt Fotó: Anton Gerashchenko/Twitter

Az euforikus hangulatba került tanácsadó egy áttekintő videót is kirakott az eddigi támadásokról és a rakéta útjáról:

Az itt és más ukrán forrásoknál megjelent felvételek alapján ez a drón- és rakétatámadás sikeres volt, amihez kellett az az erőfeszítés, amivel az ukránok hónapok óta szisztematikusan rombolták a félsziget légvédelmét.

Ukrán kommentátorok szerint a hatalmas acélív nem pótolható könnyen. A híd lezárása azt jelenti, hogy a Krímről érkező forgalom csak Ukrajna megszállt déli sávján keresztül tudja elhagyni a félszigetet, ahol az ukrán drónok könnyen elérik őket. Úgy tűnik a képek alapján, hogy a törmelék elzárta a híd alatt húzódó fő hajózható útvonalat is, amelyet az Azovi-tengerről, valamint a brjanszki és mariupoli kikötőkből érkező tengeri forgalom használt. A csatorna 120 méter széles és 8,3 méter mély. A víz alá süllyedő acélgerendák akadályozhatják a nagy hajók áthaladását, amíg a törmeléket el nem távolítják.

Ukrán elemzők örömmel fogadták a híd régóta várt lezárását, és rámutattak, hogy az ukrán fegyveres erők megakadályozhatják a helyreállítási munkálatok elvégzését. Szerhij Szternenko, a kijevi védelmi minisztérium volt tanácsadója így fogalmazott:

„Válaszul a sok kérdésre: igen, a híd meg van baszva.”

Zelenszkij előre figyelmeztetett, hogy a csütörtökön Kínában, Sencsenben tartandó kínai, amerikai és orosz vezetők találkozóját megelőző napokban súlyos támadásokra lehet számítani. Lövi is egymást a két fél rendesen. (BBC, Guardian, Ukrajinszka Pravda)