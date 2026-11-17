Elveszett vagy fogságba esett ukrán honvédőkre emlékeztetnek a kijevi plüssök november 16-án Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Az orosz hadsereg két fontos hidat is megtámadott Kijevben hétfő este – jelentette be az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko.

„A támadások a főváros északi és déli hídját érték. Egyes városrészekben zavarok léptek fel a vízellátásban és a fűtésben. Létfontosságú infrastruktúra-rendszerek sérültek meg” – közölte.

Nyolc nagy híd ível át a Dnyipro folyón, összekötve Kijev nyugati és keleti részét. Becslések szerint hárommillió lakos használja ezeket. Októberben a főváros több nagy hídját is célba vették az orosz dróncsapások.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már figyelmeztette honfitársait a közelgő orosz támadásokra: „Ma este, éjszaka és holnap egész nap figyeljenek a rakétaveszélyre figyelmeztető riasztásokra. Nekik ott, Oroszországban tudniuk kell, hogy minden egyes gonosz cselekedetükre méltó válaszunk lesz.”

Néhány órával azelőtt, hogy az orosz erők eltalálták a két hidat Kijevben, Ukrajna megtámadta a Krími hidat, amely Oroszországot köti össze a Moszkva által egyoldalúan elcsatolt régióval.

A legutóbbi kölcsönös csapások sorozata azt követően következett be, hogy az amerikai, ukrán és európai tisztviselők tárgyalásokat folytattak arról, hogyan lehetne elősegíteni az Oroszország és Európa közötti „közvetlen párbeszédet” a háború befejezése érdekében. A hétfői találkozót követően Jared Kushner különmegbízott és Trump-vej kijelentette, hogy az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy Ukrajnának „erős, hiteles biztonsági garanciákat” nyújtson, valamint utat biztosítson az EU-tagság felé. (BBC, MTI)