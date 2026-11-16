Rekordszámú ukrán drón támadta Oroszországot, a Krími hidat is találat érte

Nagyszabású dróntámadást indított Ukrajna Oroszország ellen hétfőre virradóra, amelyben a Krími hidat is találat érte, és feltehetően egy olajfinomítót is megtámadtak. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint egyetlen éjszaka alatt 1336 ukrán drónt fogtak el több mint egy tucat régióban, ami az eddigi legmagasabb bejelentett szám – írja a Bloomberg.

Meg nem erősített információk szerint a híd még áll.

Fotó: NEXTA, X

A 2014-ben Oroszország által elfoglalt Krím félszigetet az orosz szárazfölddel összekötő hídon hétfő délig korlátozták a forgalmat. Szergej Akszjonov, a félsziget Moszkva által kinevezett vezetője a Telegramon nem részletezte a károkat, annyit azonban közölt, hogy a helyszínre vezényelték a katasztrófavédelmet, Kercsben pedig operatív törzset állítottak fel.

A Kercsi-szoroson átívelő híd Putyin egyik kiemelt beruházása, amelyet a teljes körű orosz invázió 2022-es kezdete óta többször is megtámadtak. Az egyik legsúlyosabb támadás 2022 októberében történt, amikor egy teherautóba rejtett bomba robbant fel a hídon. A robbanásban négyen meghaltak, a híd forgalma pedig hónapokig korlátozott volt – emlékeztet a Reuters.

🚨 BREAKING: Ukrainian forces strike the Crimean Bridge Traffic across the bridge has been restricted until midday. The attack was reported by Russian-installed Crimean leader Sergey Aksyonov. — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2026

Az éjszaka a Krasznodari határterületen fekvő Ilszkijben is tűz ütött ki egy ipari létesítményben. A helyi hatóságok nem árulták el, melyik üzemet érte találat, de a Bloomberg szerint feltehetően ismét a település olajfinomítóját támadták az ukránok. Az évente 6,6 millió tonna nyersolaj feldolgozására képes finomítót legutóbb szeptember végén érte csapás. Ukrajna az orosz olajipari létesítmények támadásával a Kreml háborús bevételeit próbálja visszafogni. Eközben a Jaroszlavli területen húsz drón elfogásáról számoltak be. A térségben működik Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója, a Szlavnyefty-Janosz, amelyet korábban szintén többször támadtak az ukránok. A helyi kormányzó szerint ezúttal senki sem sérült meg.

Oroszország eközben folytatta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Az éjszaka Dnyipróban, Zaporizzsjában és Cserkasziban is csapások érték az energiaellátó létesítményeket, legalább ketten meghaltak, és több helyen akadozott az áramszolgáltatás. Kijevben és az Odesszai területen civil létesítmények is megrongálódtak. Az ukrán légvédelem közlése szerint az éjszaka indított 158 orosz drónból 131-et sikerült elfogniuk. A Reuters szerint az oroszok az elmúlt hónapokban az ukrajnai hidakat is egyre gyakrabban támadták.

A támadások azután erősödtek fel, hogy az orosz és ukrán küldöttségek múlt heti, amerikai közvetítéssel tartott Abu-Dzabi-i béketárgyalásai érdemi áttörés nélkül zárultak. Bár a felek a tárgyalások folytatásáról és újabb fogolycseréről is megállapodtak, a területi kérdésekben és a háború utáni biztonsági garanciák ügyében továbbra is jelentősek az ellentétek. Putyin a tervek szerint ezen a héten Kínába utazik a sencseni APEC-csúcstalálkozóra, ahol Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnökkel is háromoldalú találkozót terveznek. A Kreml korábban jelezte, hogy az ukrajnai háború lezárása is szóba kerülhet az amerikai-orosz egyeztetéseken.