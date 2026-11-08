A francia külügyminiszter szerint az európaiak is ott lesznek az ukrajnai háború lezárásáról szóló abu-dzabi tárgyalásokon

Az európaiak is részt vesznek az ukrajnai háború lezárásáról szóló november 10-11-i abu-dzabi tárgyalásokon – közölte vasárnap Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter az RTL rádiónak adott interjújában.

Fotó: BASTIEN OHIER/Hans Lucas via AFP

„Az európaiak is képviseltetik magukat, Franciaország is Abu-Dzabiban lesz ezeken a tárgyalásokon. Azt még nem tudom megmondani, hogy Franciaországot ki fogja képviselni, de bizonyosan ott lesz”

– mondta.

Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott hétfőn jelentette be, hogy 10-én és 11-én tartják Abu-Dzabiban amerikai közvetítéssel az Oroszország és Ukrajna közötti újabb tárgyalásokat. Oroszország október végén jelentette ki, hogy kész újra tárgyalnia a békéről. A legutóbbi háromoldalú találkozó orosz, ukrán és amerikai delegációk között február közepén volt Genfben, de nem vezetett eredményre.

„A megbeszélések a háború utáni biztonsági intézkedésekre, a feszültségcsökkentésre, a humanitárius erőfeszítésekre és a béke felé vezető következő lépésekre fognak összpontosítani” – írta hétfőn Witkoff az X közösségi oldalon. (via MTI, Reuters)