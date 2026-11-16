Peking is megerősítette: jön a Trump–Putyin–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó

November 19-én Sencsenben háromoldalú találkozót tart Hszi Csin-ping kínai elnök Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz államfővel - erősítette meg hétfőn a kínai külügyminisztérium.

Trump és Hszi Pekingben, idén májusban. Fotó: EVAN VUCCI/AFP

A történelmi jelentőségűnek tekintett csúcstalálkozóra az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés, az APEC vezetői találkozójának alkalmából kerül sor. A találkozó időpontját először a Fehér Ház jelentette be pénteken, majd szombaton a Kreml is megerősítette Putyin részvételét. A kínai külügyminisztérium nem közölt részleteket a tervezett tárgyalások napirendjéről.

Donald Trump korábban azt mondta, hogy a háromoldalú egyeztetésen a nukleáris leszerelésről és az iráni háborúról kíván tárgyalni, egy kormányzati tisztviselő pedig azt mondta, hogy a találkozón Trump várhatóan nem emlegeti majd fel Jensen Huangot (az amerikai Nvidia chipgyártó vállalat volt vezérigazgatója azután mondott le posztjáról, hogy egy feltételezett kínai kémmel folytatott házasságon kívüli kapcsolata nemzetbiztonsági aggályokat vetett fel). Sajtóinformációk szerint az elnököt Elon Musk amerikai techmilliárdos is elkíséri Kínába - aki viszont jelenleg épp azért lobbizik, hogy Huangot visszavegye az Nvidia.

Amerikai kormányzati tisztségviselők szerint az ukrajnai háború nem szerepel a csúcstalálkozó napirendjén.

A Kreml némileg más fókusszal készül a találkozóra: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szombaton kijelentette, hogy Európa biztonságosabb lenne a NATO nélkül, és fájó foghoz hasonlította a transzatlanti szervezetet. „Ha a NATO nem létezne - úgy értem, ha nem játszotta volna és nem játszaná jövőben sem azt a szerepet, amit játszott - valószínűleg sokkal nagyobb lenne a biztonság Európában” - jelentette ki a szóvivő, a Moszkvának az európai biztonsági szerkezet átalakításával kapcsolatos felszólításaira adott bírálatokra reagálva. „A NATO pontosan az a szervezet - mint egy fájó fog, mondhatnánk - amely gyengítette Európa immunrendszerét, a nyugati részét, Közép-Európát és valójában az egész világot, amely hatalmas forrásokat követelt és állított hadrendbe meddő intézkedésekre” - mondta a szóvivő. Zaharova Friedrich Merz német kancellár közleményére reagált a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint, aki kijelentette, hogy Európának nincs szüksége arra, hogy Oroszországgal tárgyaljon a kontinens biztonsági rendszeréről.

Ami Trump elképzeléseit illeti: Peking korábban fenntartásait fejezte ki a háromoldalú nukleáris leszerelési tárgyalásokkal kapcsolatban. A kínai vezetés azzal érvelt, hogy az ország nukleáris képességei nem mérhetők össze az Egyesült Államokéval és Oroszországéval, ezért jelenleg nem tartaná méltányosnak, észszerűnek és reálisnak az ilyen tárgyalásokhoz való csatlakozást. (via MTI)