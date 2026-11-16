Elon Musk azt szeretné, ha Jensen Huangot visszavenné az Nvidia

Múlt hét csütörtökön mondott le Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, miután kiderült, hogy a házas cégvezetőnek viszonya volt egy kínai kémmel, valamint a vállalat egyik munkatársával is. A világ egyik legnagyobb értékű vállalatának részvényárai azonnal zuhanni kezdtek. Hogy milyen messzemenő hatásai lehetnek Huang házasságtörésének, arról itt írtunk bővebben.

Mindenesetre úgy tűnik, a Szilícium-völgyben nem mindenki örül annak, hogy Huang távozott.

Elon Musk és számos más techvezér épp nyílt levélben áll ki Huang mellett, és azt követelik, hogy az Nvidia helyezze őt vissza korábbi posztjára. A levélben felszólítják az igazgatótanács tagjait, hogy „hozzák vissza Jensent, amíg egy független vizsgálat tisztázza a tényeket”. A levelet már több mint 165 ezren írták alá.

Elon Musk és Jensen Huang vállt vállnak vet az „Amerikai innováció aranykora” csúcstalálkozón, 2026. október 8-án. Fotó: KENT NISHIMURA/AFP

A Financial Times értesülései szerint Huang már egyeztetett a visszatérés lehetőségéről a hozzá közel állókkal: egy szövetségese arról számolt be a lapnak, hogy Szilícium-völgyi vezetőkből álló „haditanácsot” (war room) szerveznek, hogy lobbizzanak az Nvidia korábbi vezetőjének visszatérése érdekében, és megpróbálják elnyerni a Fehér Ház támogatását is.

„A technológiai szektorban – az élvonalbeli kutatólaborokon kívül – mindenki, aki számít, kedveli Jensent” – fogalmazott az illető, hozzátéve, hogy a kezdeményezést maga Huang is támogatja.

Pénteken két jelentős részvényes, Brad Gerstner és Gavin Baker befektetők arra szólították fel az igazgatótanácsot, hogy tartsanak nyitva „minden lehetőséget”.

A Huang visszatérését sürgető levelet – Elon Musk mellett – olyan technológiai nagyágyúk is aláírták, mint Tim Sweeney, az Epic Games videojáték-kiadó alapítója és vezérigazgatója, és Garry Tan, a Y Combinator – San Francisco leghíresebb üzleti inkubátorháza – elnöke. Egy másik aláíró, Travis Kalanick, az Uber társalapítója úgy fogalmazott: Huang „tévedett – márpedig tévedni emberi dolog –, de nem hiszem, hogy bármelyik tette is olyan súlyos lenne, ami indokolná a cégtől való eltávolítását”.

Több mint 7500 aláíró az Nvidia munkavállalójaként azonosította magát, ez a vállalat teljes létszámának 18 százalékát teszi ki. Az ő támogatásuk jól mutatja Huang különleges helyzetét: az iparágon belül őt tekintik a mesterséges intelligencia „keresztapjának”, népszerűsége pedig ezek szerint töretlen akkor is, ha saját efféle botrányba keveredik.

Csakhogy mindeközben demokrata és republikánus törvényhozók is követelik, hogy Huang és az Nvidia képviselői jelenjenek meg a Kongresszus előtt, és adjanak magyarázatot arra, vajon veszélybe került-e az Egyesült Államok nemzetbiztonsága, ugyanis az egyik nő, akivel Huangnak viszonya volt, közvetlenül Pekingnek továbbított információkat és segíthetett fejlett AI-chipeket csempészni az országba, ezért felmerült, hogy vajon szerezhetett-e információkat Donald Trump amerikai elnök Kínával kapcsolatos terveiről is.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap azt nyilatkozta: az Nvidiának a vállalaton „kívül” kellene keresnie a következő vezetőt. „Drasztikus átalakításra van szükségük” – jelentette ki. Bessent arra is felszólította az Nvidiát, hogy adjon magyarázatot arra: tudatosan tette-e lehetővé, hogy legfejlettebb AI-chipjei eljussanak Kínába. Szerinte ez a kérdés fontosabb, mint Huang állítólagos kapcsolata egy pekingi kémnek tartott személlyel.

Az Egyesült Államok ugyanis tiltja a legkorszerűbb AI-chipek Kínába történő értékesítését, ez is része annak a stratégiának, hogy az USA megtartsa előnyét Pekinggel szemben a mesterséges intelligencia uralmáért folytatott versenyben. 2025 végén ugyan Trump engedélyezte a H200 típusú Nvidia-chipek kínai értékesítését – ez azonban egy nem annyira fejlett típus, minden mást, amit viszont ezután fejlesztettek, tilos eladni Kínába.

Bessent közölte azt is: elvárja, hogy az Nvidia 10 napon belül adjon válaszokat, és számoljon be arról a belső vizsgálatról, amelyet Jensen Huang magatartásával kapcsolatban lefolytatnak. Hivatalos források szerint Jensen Huang és az Nvidia más vezetői beleegyeztek, hogy tanúvallomást tesznek a Kongresszus előtt, ám az időpontot még nem tűzték ki.