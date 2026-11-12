A kínai kémnővel viszonyba keveredett Nvidia-vezérnek lehetett egy másik viszonya is, méghozzá cégen belül

A világgazdaság megreccsentésére is alkalmas szappanopera még nem ért véget, a BBC már percről perce közvetíti, hogy az igazgatótanács az Nvidia vezetőjének menesztését fontolgatja, miután kiderült, hogy a házas Jensen Huangnak nemcsak egy kínai kémnővel volt viszonya, de másvalakivel is, méghozzá cégen belül.

Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Miközben az Nvidia a beszámolók szerint egy újabb, jó hírű ügyvédi irodát bízott meg azzal, hogy vizsgálják ki Huang viszonyát a Pekingnek kémkedő nővel, a New York Times szerda este egy újabb cikkben számolt be arról, hogy Huangnak viszonya lehetett egy Nvidia-alkalmazottal, aki közvetlenül alatta dolgozik. A szintén házas Kimberly Powell az Nvidia egészségügyi alelnöke, az Nvidiánál dolgozó források szerint Huangról és Powellről idén tavasszal, egy szállodában készült videó, amin „meghitten viselkednek egymással”.

Nem véletlen, hogy az Nvidia részvényeinek árfolyama zuhanni kezdett: a zárás utáni kereskedés során közel 7,5 százalékkal esett.

Ez azért is súlyos, mert az Nvidia az Apple után a világ legértékesebb, tőzsdén jegyzett vállalata, értéke körülbelül 4,5 billió dollár körül mozog, és fejlett AI-chipeket gyárt, amivel olyan nagy cégek működtetik adatközpontjaikat, mint a Google, a Meta vagy a Microsoft, arról nem is beszélve, hogy ezeket a chipeket használják minden másban is: videójátékokban, önvezető autókban. És ezeket a chipeket használják a mesterséges intelligencia működtetésére is.

Az Nvidia csütörtökön dönthet a Donald Trumppal is szoros barátságot ápoló Jensen Huang menesztéséről, illetve arról, hogy ki ülhet be a helyére.