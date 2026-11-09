Pénz, szex, AI, Kína – ezeken reccsenhet meg most nemcsak az Nvidia, de akár a világgazdaság is

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„Megcsaltam a feleségemet. A tetteimmel neki és gyermekeinknek is fájdalmat okoztam. Nincs mentség arra, amit tettem, őszintén sajnálom. (…) Cserbenhagytam őket, tönkretettem azt az életet, amit együtt építettünk fel. Teljes felelősséget vállalok a tetteimért és a fájdalomért amit okoztam, elfogadom az ezért járó kritikát. (…) Az Nvidiánál dolgozó kollégáimnak, beleértve azokat is, akikkel évtizedek óta együtt dolgozom, valamint igazgatóságunknak, partnereinknek és részvényeseinknek szerte a világon: jobbat érdemeltek nálam. Az Nvidia vezetése életem legnagyobb kiváltsága. Feladatom, hogy szolgáljalak benneteket, és méltó legyek a bizalmatokra. Nem teljesítettem ezt a felelősséget. Teljes mértékben elkötelezett vagyok az Nvidia iránt, és mindent megteszek, hogy visszanyerjem a bizalmatokat.”

A fenti bocsánatkérő közlemény november 8-án jelent meg az Nvidia oldalán, a grafikus processzorokat gyártó amerikai vállalat vezetője, Jensen Huang azután kényszerült ennek megírására, hogy kiderült, viszonya volt egy kínai kémnővel, aki közvetlenül Pekingnek továbbított információkat és segíthetett fejlett AI-chipeket csempészni az országba.

Jensen Huang nemcsak a családi életét, de az Nvidia működését is bajba sodorta, sőt, az amerikai hatóságok szerint a nő akár Donald Trump amerikai elnök Kínával kapcsolatos terveiről is információkat szerezhetett. Jensen Huang ugyanis Trump tanácsadójaként is működött, igaz, úgy tudni, hogy az elnököt már egy évvel ezelőtt tájékoztatták arról, hogy Huang egy kínai hírszerzővel áll szoros kapcsolatban. Az Nvidia vezetőjét azonban nem figyelmeztették, feltehetően azért sem, mert ezzel leleplezhették volna a nő megfigyelését.

A forgatókönyvnek beillő történet másik főszereplője Alice Huang (akit Huang Liként is emlegetnek; neve egyezése Jensen Huanggal véletlen) a szingapúri Megaspeed adatközpont-üzemeltető vállalat egyik vezetője. A nőt és a céget az amerikai hatóságok már 2024 óta figyelték, miután felmerült a gyanú, hogy segíthet Kínának megkerülni a fejlett AI-chipek exportjára vonatkozó amerikai korlátozásokat.