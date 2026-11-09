Vizsgálatot indít a Trump-tanácsadó vezérigazgatója ellen az Nvidia, miután kiderült, hogy kínai kémnővel volt viszonya

Jensen Huang, az Nvidia vezetője elismerte, hogy házasságon kívüli viszonya volt. Ezzel egy időben a vállalat bejelentette: vizsgálatot indít azokkal az értesülésekkel kapcsolatban, amelyek szerint Huang „egy külföldi hírszerzési művelet célpontja” lehetett, írja a CNN.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója 2025-ben Fotó: I-HWA CHENG/AFP

A Donald Trump tanácsadójaként is ismert Jensen Huanggal már évekkel ezelőtt szoros kapcsolatba került a szingapúri székhelyű Megaspeed technológiai vállalat egyik vezetője, Alice Huang (akit Huang Liként is emlegetnek; a neveik egyezése csupán véletlen). Az amerikai hatóságok gyanúja szerint Alice Huang a titkos viszony révén hírszerzési információkat juttathatott Kínának, illetve segíthetett fejlett mesterségesintelligencia-chipeket csempészni az országba.

A CNN szerint az ügy megingathatja a mesterséges intelligencia körüli fellendülés egyik jelképének számító, mára a világ második legnagyobb vállalatává nőtt cég iránti bizalmat. Az eset ráadásul éppen akkor került napvilágra, amikor az Egyesült Államok és Kína technológiai fölényért folytatott versenye a tetőfokára hágott. Washington évek óta igyekszik megakadályozni, hogy Kína hozzájusson ezekhez a technológiákhoz.

Az Nvidia munkatársainak küldött üzenetében Huang elismerte, hogy hűtlen volt, és ezzel fájdalmat okozott feleségének és gyermekeinek. A viszonyban érintett másik fél nevét nem hozta nyilvánosságra. Azt is leírta, hogy támogatja a vállalat által indított vizsgálatot. „Elkötelezett vagyok az Nvidia védelme és az amerikai nemzetbiztonság támogatása iránt” – fogalmazott a 63 éves vezérigazgató, hozzátéve: „teljes felelősséget vállalok a tetteimért és az okozott fájdalomért”.

A vállalat vasárnapi sajtóközleményében tudatta: a vizsgálatot független igazgatókból és külső jogi tanácsadókból álló bizottság felügyeli majd. „Az igazgatótanács kiemelt figyelmet fordít az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és gazdasági biztonságára, ami az Nvidia és részvényesei érdekei szempontjából is elsődleges fontosságú” – áll a közleményben. Ugyanakkor a testületnek „nincs oka feltételezni, hogy a nemzetbiztonság vagy az Nvidia üzleti titkai veszélybe kerültek volna”.

A New York Times szerint Alice Huang már legalább 2024 óta kapcsolatban volt az Nvidia-vezérrel. Az üzletasszony nagy mennyiségben vásárolt az elmúlt években az Nvidia gyártotta mesterségesintelligencia-chipekből, méghozzá úgy, hogy a cégén keresztül megvásárolt alkatrészekhez a kínai állam is hozzáfért. A lap azt írta, a kínai kémnőt egy ideje már figyelte a hírszerzés, azonban eddig nem léptek. Talán azért sem, mert Donald Trumpot már egy éve tájékoztatták arról, hogy szövetségese és tanácsadója kínai hírszerzővel áll kapcsolatban, de ő semmit nem reagált.