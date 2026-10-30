Kínai hírszerzővel állhatott kapcsolatban az Nvidia vezére, Trumpot is figyelmeztették, de nem lépett

Az amerikai hírszerzés szerint Kínának dolgozhatott egy szingapúri technológiai vállalat vezetője, aki szoros kapcsolatban állt Jensen Huanggal, az Nvidia vezérigazgatójával, Donald Trump amerikai elnök egyik befolyásos szövetségesével. A New York Times az ügyet ismerő, névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a kínai állampolgárságú Alice Huang (más néven Huang Le) az amerikai hatóságok megfigyelése szerint közvetlenül Pekingnek továbbított információkat. A hírszerzés megállapításairól nagyjából egy éve Trump is értesült, az elnök azonban nem tett semmit az ügyben.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, Sergey Brin, a Google társalapítója és Donald Trump amerikai elnök az Amerikai Innováció Aranykora Csúcstalálkozó díjátadóján, Washingtonban, 2026. október 8-án. Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Alice Huang a szingapúri székhelyű Megaspeed adatközpont-üzemeltető vállalat egyik vezetője volt. A céget az amerikai hatóságok már 2024 vége óta vizsgálják, mert felmerült a gyanú, hogy segít Kínának megkerülni a fejlett mesterségesintelligencia-chipek exportjára vonatkozó amerikai korlátozásokat. A Megaspeed nagy mennyiségben vásárol Nvidia-chipeket, amelyek számítási kapacitását többek között az Alibabának és más kínai vállalatoknak adja bérbe. A nyomozók azt is gyanítják, hogy a beszerzett chipek egy része illegálisan Kínába kerülhetett. A vállalat malajziai testvércége 2024 júniusa és 2026 februárja között legalább 4,8 milliárd dollár értékben vásárolt Nvidia-technológiát tartalmazó berendezéseket.

Az amerikai hírszerzés elektronikus megfigyelés során derítette ki, hogy Alice Huang kapcsolatban áll az Nvidia vezérigazgatójával. A két vezetőt 2024-ben és 2025-ben is együtt látták tajpeji üzleti rendezvényeken. Az amerikai hatóságok szerint különösen aggasztó, hogy a nő így nemcsak az Nvidia működéséről, hanem akár Trump Kínával kapcsolatos terveiről is információkat szerezhetett. Egyelőre nem tudni, pontosan milyen adatokat adott át Pekingnek. Jensen Huang nem kapott figyelmeztetést az amerikai hírszerzéstől, feltehetően azért sem, mert ezzel leleplezhették volna Alice Huang megfigyelését. A Times forrásai szerint az amerikai tisztviselők kezdetben nem feltételezték, hogy az Nvidia vezetője tudott a nő hírszerzési tevékenységéről.

Az ügy politikai súlyát az adja, hogy Jensen Huang az elmúlt két évben Trump egyik fontos üzleti szövetségesévé vált. Az Nvidia vezére sikeresen lobbizott a kínai chipeladásokra vonatkozó korlátozások enyhítéséért, és személyesen is igyekezett meggyőzni az elnököt arról, hogy az amerikai vállalatoknak továbbra is üzletelniük kellene Pekinggel. Az Nvidia legalább 20 millió dollárral támogatta Trump fehér házi báltermének építését, és 500 milliárd dollárnyi amerikai gyártási beruházást is ígért. A Timesnak nyilatkozó jelenlegi és korábbi tisztviselők szerint Trump és Huang szoros kapcsolata miatt egyes, az Nvidia kínai üzleteit érintő vizsgálatok és tervezett szankciók is elakadtak a Kereskedelmi Minisztériumban.

Az Nvidia tagadja, hogy bármi szabálytalanság történt volna. A vállalat szerint Alice Huang és Jensen Huang találkozói a szokásos üzleti kapcsolattartás részét képezték, a Megaspeed pedig nem jutott érzékeny üzleti titkokhoz vagy nemzetbiztonsági jelentőségű információkhoz. A Megaspeed belső vizsgálatot indított, és együttműködést ígért az amerikai hatóságokkal. A kínai nagykövetség az Egyesült Államokat alaptalan rágalmazással vádolta, Alice Huang pedig nem válaszolt a lap megkeresésére. A Fehér Ház, a CIA és az NSA nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

A vizsgálatok ellenére a Megaspeed és az Nvidia üzleti kapcsolata továbbra is fennáll. A szingapúri cég idén is vásárolt Nvidia-termékeket, és új adatközpontokat épít Délkelet-Ázsiában. Az amerikai hatóságok eközben továbbra is figyelik Alice Huang tevékenységét, a Trump-kormányzat pedig azt mérlegeli, hogy ismét szigorítsa-e a kínai vállalatok amerikai chiptechnológiához való hozzáférésének szabályait.