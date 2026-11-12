Lemondott Jensen Huang az Nvidia éléről, miután összekavart egy kínai kémmel és egy beosztottjával is

Lemondott Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, miután kiderült, hogy a házas cégvezetőnek viszonya volt egy kínai kémmel, valamint a vállalat egyik munkatársával is. A világ egyik legnagyobb értékű vállalatának részvényárai csütörtökön zuhanni kezdtek, és már korábban is lehetett arról hallani, hogy az igazgatótanács Huang lemondását szeretné.

A New York Times a lemondásról szóló cikkében idézte az chipgyártó óriás közleményét is. „Jensen munkássága rendkívüli jelentőséggel bír az Nvidia számára. Az Nvidia a világ egyik legmeghatározóbb technológiai vállalata. Az igazgatótanács és a vállalat köszönetét fejezi ki Jensennek a céghez és az iparághoz való felbecsülhetetlen értékű hozzájárulásáért” – írta az Nvidia. A közlemény nem idézte magát Huangot.

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Az igazgatótanács szerdán órákon keresztül ülésezett, miután kiderült, hogy a Donald Trump elnökkel is jó kapcsolatot ápoló cégvezérnek nemcsak egy kínai kémmel volt viszonya, hanem egy Nvidia-alkalmazottal, aki közvetlenül alatta dolgozik. A szintén házas Kimberly Powell az Nvidia egészségügyi alelnöke, az Nvidiánál dolgozó források szerint Huangról és Powellről idén tavasszal, egy szállodában készült videó, amin „meghitten viselkednek egymással”.

Az Nvidia az Apple után a világ legértékesebb, tőzsdén jegyzett vállalata, értéke nemrég még 4500 milliárd dollár körül mozgott – most 3850 milliárd dollár körül van –, és fejlett AI-chipeket gyárt, amivel olyan nagy cégek működtetik adatközpontjaikat, mint a Google, a Meta vagy a Microsoft, arról nem is beszélve, hogy ezeket a chipeket használják minden másban is: videójátékokban, önvezető autókban. És ezeket a chipeket használják a mesterséges intelligencia működtetésére is.