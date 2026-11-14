Jövő héten összeülhet Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping

Jövő hét csütörtökön találkozik egymással Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök - jelentette be a Fehér Ház. A tájékoztatás szerint a háromoldalú találkozóra a dél-kínai Sencsen városában rendezendő Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) soron következő ülésének idején kerül sor.

Trump a többi között a nukleáris leszerelés, valamint az iráni konfliktus kérdését is felveti majd Putyinnak, azonban várhatóan nem kerül sor az ukrajnai háborúval kapcsolatos megbeszélésekre - közölte a Fehér Ház egyik tisztségviselője a sajtóval. A tisztségviselő ezt azzal indokolta, hogy Trump és Putyin nem fognak kétszemközt találkozni.

Peking korábban fenntartásait fejezte ki a háromoldalú nukleáris leszerelési tárgyalásokkal kapcsolatban. A kínai vezetés azzal érvelt, hogy az ország nukleáris képességei nem mérhetők össze az Egyesült Államokéval és Oroszországéval, ezért jelenleg nem tartaná méltányosnak, észszerűnek és reálisnak az ilyen tárgyalásokhoz való csatlakozást.

Kormányzati források szerint a találkozón Trump várhatóan nem emlegeti majd fel Jensen Huangot (az amerikai Nvidia chipgyártó vállalat volt vezérigazgatója azután mondott le posztjáról, hogy egy feltételezett kínai kémmel folytatott házasságon kívüli kapcsolata nemzetbiztonsági aggályokat vetett fel). Amerikai tisztségviselők azt mondták, az elnököt Elon Musk amerikai techmilliárdos is elkíséri Kínába.

Elon Musk valamin nagyon nevet Donald Trump mellett 2025 májusában a Fehér Házban. Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Hétfőn kezdődő, négynapos ázsiai körútja során során Trump a Fülöp-szigeteket is útba ejti, ahol találkozik az Egyesült Államokat, Indiát, Japánt és Ausztráliát tömörítő Quad csoport vezetőivel. (MTI)