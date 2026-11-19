2010 és 2024 között több tanítványához is igyekezett közel kerülni egy budapesti zenetanár, aki az ügyészség szerint „szexuális cselekmény végzésére bírta rá” őket. A Fővárosi Főügyészség a férfi ellen tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette, szexuális visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat.

Az ügyészség közleménye szerint a vádlott az elkövetés idején zenetanárként dolgozott egy budapesti iskolában, valamint magántanárként is tartott gyermekek részére foglalkozásokat.

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A férfi elsősorban olyan kiskorú gyermekekhez igyekezett közel kerülni és velük bizalmi viszonyt kialakítani, akik családi kapcsolatai gyengébbek voltak, akikkel a szülők esetleg kevesebbet foglalkoztak, az igényelt törődést és figyelmet nem kapták meg. A vádlott igyekezett a kedvükben járni, a zenei foglalkozások mellett olyan programokat, elfoglaltságokat szervezett nekik, amikre a gyerekeknek jellemzően otthon nem volt lehetőségük.

Kihasználta, hogy a szeretetre és figyelemre vágyó, érzelmi befolyás alá került gyermekek kötődnek hozzá, és a hatalmi viszonyával visszaélve rendszeresen rávette őket szexuális cselekmények végzésére, illetve azok eltűrésére.

A vádlott az esetleges elutasítást nehezen vette tudomásul. Ilyenkor erőszakot ugyan nem alkalmazott, de többször és kitartóan próbálkozott, a gyermekeket érzelmileg manipulálta azért, hogy a célját elérje.

Az ügynek összesen 10 sértettje van, jellemzően 9-16 év közötti fiúk. Többségük a vádlott tanítványa volt, de a sértettek között van a férfi volt élettársának három kiskorú gyermeke is. Az ügyészség arra tett indítványt, hogy ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság 22 év fegyházbüntetésre ítélje. Az ügyészség végleges hatályú eltiltást is indítványoz minden olyan foglalkozás vagy egyéb tevékenység gyakorlásától, amely keretében a vádlott kiskorúakkal hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülhet.

Ha bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldozata, Önnek joga van a segítségre. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06 80 205 520-as telefonszámon. NANE Segélyvonal bántalmazott nőknek: 06 80 505 101; a PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 808 081.

