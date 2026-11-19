Egy napon belül hét fontos vezetőt is leváltottak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) – közölte a HVG kérdésére a hatóság. A lap értesülése szerint a távozók között van Lakos Lambert István, a NAV informatikai elnökhelyettese, Polcz Attila, a Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóság vezetője, valamint Czöndör Szabolcs, az adószakmai innovációs főosztály vezetője, akit Kármán András pénzügyminiszter a nyár elején sikertelenül javasolt a hatóság elnökhelyettesének. Rajtuk kívül még három főosztályvezető megbízatását vonták vissza.

A HVG emlékeztetett arra, hogy alig több mint egy hónapja mentették fel Szalavics Mariannt az adóhatóság erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettesi munkaköréből, aki akkoriban volt a Volánbusz gazdasági igazgatója, amikor ott korrupciógyanús ügyletek zajlottak.