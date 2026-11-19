A csütörtök reggelihez képest viszonylag sokat gyengült a forint a főbb devizákkal szemben:

Az euró árfolyama csütörtök délután 16:43-kor a 371,7-et is elérte.

Egy dollár pedig 338,1 forintba került.

A Portfolio értékelése szerint a gyengülés egyik oka a dollár erősödése az euróval szemben, másrészt pedig a tartósan magas energiaárak és az ebből következő inflációs kockázat miatt növekszik a jegybankok kamatemelési várakozásai. Bár a Magyar Nemeti Bank Monetáris Tanácsa ugyan 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, de utalt a közelgő kamatcsökkentésre.

A forint-euró árfolyam a választások óta nem lépte át a devizapiacokon a 370-es szintet. Április 10-én, a parlamenti választás előtti pénteken még a 373,9-377,8 forintos sávban kereskedtek vele, április 13-án már a 362,5-367,6 forintos sávban volt az euróár.

A dollár már hosszabb ideje drágul: november 9-én még 322-325 forintos sávban volt az árfolyama, vagyis tíz nap alatt nagyjából 5 százalékos volt a forint dollárral szembeni leértékelődése.