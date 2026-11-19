Nekiáll felmérni Hadházy Ákos, hogy van-e igény és lehetőség egy új ellenzéki párt létrehozására, jelentette be a korábbi független képviselő, aki az áprilisi választások óta visszatért állatorvosi szakmájához. A Facebookra feltöltött videójában arról beszélt:

„Az elmúlt hónapokban viszont nagyon sokan jelezték, és én is beszéltem róla, hogy az országnak nemcsak felelős kormányra, hanem felelős ellenzékre is szüksége van.”

A korábbi politikus szerint ma Magyarországon gyakorlatilag egypártrendszer működik. Ezt akkor is kockázatosnak tartja, ha a Tisza a választáson valódi legitimációt kapott a kétharmados győzelemmel. Hozzátette: „Az elmúlt fél évben sokan jelezték, hogy az áprilisi választások után mást, többet, bátrabb cselekvést, gyorsabb és határozottabb reformokat reméltek, vagy csalódtak bizonyos emberek sikeresnek tűnő átállása miatt. Ugyancsak sokan fejezték ki rosszallásukat az új hatalom helyenként régi reflexeket idéző, arrogáns stílusa miatt.”

Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Azt is felidézte, hogy az utóbbi időben „megszámlálhatatlanul sokan” állították meg az utcán, hogy esetleges visszatéréséről faggassák.

Hadházy azután köszönt le képviselői mandátumáról, hogy áprilisban Budapest 6-os választókerületében mindössze harmadik lett, nagyjából 16 százalékos eredménnyel. A képviselői mandátum júniusban megszavazott korlátozása miatt a parlamentbe elvileg ő már nem is ülhetne vissza egy teljes ciklusra, ugyanis 2016-tól 2026-ig, azaz tíz évig volt képviselő.