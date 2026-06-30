A Tisza megszavazza a képviselői mandátum korlátozását

A Tisza-frakció támogatja a képviselői mandátum korlátozását – mondta Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes a 444 kérdésére. Erről érdemi vita volt, majd szavaztak, és az egyértelmű többség mellette volt.

A kormány javaslata szerint 12 évben korlátoznák a képviselői ciklust, ami érvényes a jelenlegi országgyűlési képviselőkre is. Ez a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk frakcióját is megfelezné. A javaslatot sokan bírálják, és nemcsak a fideszesek, hanem idén kiesett vagy el sem indult (ó)ellenzéki képviselők is. Tordai Csaba jogász, volt államtitkár, Karácsony Gergely főpolgármester munkatársa szerint ez a korlátozás elbukik a strasbourgi bíróság előtt, mert ütközik az Emberi Jogok Európai Egyezményével. Korábban a TASZ is azt írta, lehet erről a kérdésről vitázni, de nem most kellene dönteni róla.

Azt, hogy végül mi kerül a parlament elé, nem tudni. A társadalmi vitán kétféle álláspont érkezett be, az egyik az, hogy ne 12, hanem 8 évben korlátozzák a mandátumot amire korábban Magyar azt mondta, megfontolják -, a másik véglet pedig az lehetett, hogy az egészből ne legyen semmi. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt hétfőn, mikor azt mondta, voltak, akik amellett érveltek, hogy a tapasztalat nagyon fontos.

A felszólalásai alapján ő továbbra is kitart az ötlet mellett, sőt, elmondta, hogy 2024-ben 35-ször beszélt erről az országjárásai során, tehát mint ígéret, ismert volt. Magyar pár napja kitett két videórészletet is 24 májusából, ahol azt mondja, ha meglesz a szükséges felhatalmazásuk, akkor a miniszterelnöki és a képviselői ciklust is 8 évben korlátozzák.

Az azért erősen véleményes, hogy mennyire tekinthető ez kampányígéretnek, hiszen az EP-választás előtt hangzottak el. Az országgyűlési választás előtt a miniszterelnöki ciklus korlátozásáról beszélt, a Tisza programjában is azt nevesítik. Ez két helyen szerepel a programban, az első említés az az ígéret, hogy „két ciklusra korlátozzuk a miniszterelnöki mandátumot”, a másik, hogy „két ciklusra korlátozzuk a miniszterelnöki mandátumot. A többi közjogi tisztségnél is kizárjuk, hogy valaki évtizedekre kisajátítson egy pozíciót.”

Azért Magyar azzal a megjegyzéssel, hogy az ellenvéleményeket is elmondta hétfőn, nyitott egy kiskaput.

Melléthei-Barna Márton szerint a végső változatban benne lesz a korlátozás, de erről a kormány dönt. A képviselői ciklusok korlátozása szerinte izgalmas kérdés, „furcsa idők vannak, felépült egy olyan rendszer, aminek a lebontása közös érdek.”

Fotó: Németh Dániel/444

Tordai Csaba publicisztikáját olvasta, de azt nem kommentálta, inkább arról beszélt, a kampányban ez az elem megjelent. A tiszás képviselők általánosságban szavaztak a korlátozásról, Melléthei-Barna szerint a 8 vagy 12 év technikai kérdés.

Egy másik kérdésre azt mondta, azért most rendezik ezt a kérdést, és nem egy új Alkotmánnyal, mert ez már a következő választástól él, és így a pártoknak lesz felkészülési ideje.