Magyar Péter: Milyen emberek maguk? – forró pillanatok napirend előtt

video
  • Napirend előtt ismét összecsapott a miniszterelnök az ellenzéki frakcióvezetőkkel.
  • Minden órában újabb bizonyítékok kerülnek elő arról, hogy Orbán Viktor és a bűntársai katasztrofális állapotban hagyták az országot - mondta Magyar Péter.
  • Toroczkai László szerint a Tisza a népképviseletet akarja korlátozni, Gulyás Gergely arról beszélt: a világon demokráciákban soha sehol nem alkalmaztak olyan módszereket, mint a jelenlegi kormány.
video rétvári bence gulyás gergely parlament Toroczkai László magyar péter video
Kapcsolódó cikkek

Magyar a Parlamentben: Akkor kellett volna kiabálni, amikor szétlopták az országot

GMO vagy nem GMO, ki miatt hal ki a magyar vidék, a Fidesz is hazahozta volna az EU-s pénzeket és mekkora a KDNP támogatottsága. Szócsata Magyar és az ellenzéki frakcióvezetők között.

Haszán Zoltán
POLITIKA
Legfrissebb videóink

„Ha hurrikán lenne, akkor is kijönnék dragbe” – ilyen volt a Budapest Pride

Míg tavaly voltak akik szorongva vagy félve jöttek ki, a résztvevők idén már sokkal felszabadultabban tudták élvezni a felvonulást, még a hőségriadó ellenére is. A menetelőket többek között arról kérdeztük, hogy hiányolják-e Magyar Pétert a felvonulásról.

Bokros Dorka, Jelinek Anna
video

Lángol Oroszország, már egy moszkvai sem képzelheti azt, hogy az Ukrajna elleni háború nem létezik

Idén sincs nyári uborkaszezon a világpolitikában: lángol Oroszország, az ukránok komolyan összefeszültek a lengyelekkel, folynak a tárgyalások az iráni háború végéről, miután Trump véleményes győzelmet hirdetett, hadügyminisztere pedig ismét saját szövetségeseiket nyomasztja. Mindeközben hazai szempontból fontos fejlemény, hogy már nem a magyar kormány az oroszok trójai falova az EU-ban.

plankog, Takács Lili, Takács Márk, Botos Tamás, Takácsy Dorka
video

Tisztítótűz és vagyonvisszaszerzés – Magyar Péter a 444-en

Miután a parlamentben jelentette be a Tisztítótűz művelet elindítását, a miniszterelnök élőben válaszol kérdéseinkre.

plankog, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás, Kristóf Balázs
POLITIKA

Magyar Péter: Nem szoktak unalmasak lenni ezek az ülések, nem érdemes kimenni kávézni

„Résen kell lenni” – Magyar Péter szerint erre figyelmezették a régi motorosnak számító uniós vezetők az első EU-csúcsa előtt. Az új miniszterelnök azt ígérte, hogy bármilyen hosszú is lesz az éjszaka, nem fog kimenni kávézni.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna
video