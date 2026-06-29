Magyar a Parlamentben: Akkor kellett volna kiabálni, amikor szétlopták az országot

Magyar Péter napirend előtt elmondott, 48 perces beszéde után, amit felállva tapsolt meg a Tisza-frakció, az ellenzéki frakció reakciói jöttek, 8-8 percben.

Toroczkai László (MI Hazánk) szerint Magyar a Folytatjuk cím helyett adhatott volna más címet is a felszólalásának, mert az nagyon fideszes. Szerint szép szavakat hallottak arról, hogyan számolják fel a rendszerszintű korrupciót, állítják helyre a jogállamiságot és demokráciát. De az első 50 nap abszolút filmszínház volt, a valóság az, hogy Magyarország távolodik a demokratikus jogállamtól. Ennek a példája, hogy 5 napot adtak csak a népnek az alkotmánymódosításról szóló vitára. Mi ez a sietség? A társadalmi vitában résztvevő 23 ezer ember kevesebb a választók 0,3 százalékánál, miközben a népképviseletet akarják korlátozni. Diktatúrát építenek, amire az elmúlt 16 évből is kevés példát lehetne hozni. Ugyanúgy visszaélnek a kétharmaddal, csak még durvábban.

Fotó: Németh Dániel/444

Ő volt az első, aki szóba hozta a frissen kinevezett Bart István helyettes államtitkár még 2019-ben elmondott, a fideszes médiában felkapott szavait arról, hogy a népességcsökkentést nem kell kézzel-lábbal megállítani, hanem alkalmazkodni kell hozzá, és a kisebb településeket vissza kell adni a természetnek. Ez a vidékellenes politika Toroczkai szerint a falvak lédózerólasához vezethet majd.

Felhozta azt is, amit egy hete is, hogy a Tisza EP-képviselői támogatták a mezőgazdaságban az új génkezelési technikáknál a szabályok lazítását. Erről miért nem kérdezték meg a választókat?

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője következett, aki megköszönte azoknak a munkáját, akik a kánikulában segítenek, majd elismeréssel szólt Fortshoffer Ágnes beszédéről a parlamenti munka méltóságáról, hogy a képviselők ne egymással, hanem az országgal foglalkozzanak. Ehhez képest Magyar Péter szinte kizárólag a volt kormánypárti politikusokkal foglalkozott.

Fotó: Németh Dániel/444

Rétvárinak a Magyar-kormány első 50 napjáról Hugh Grant jutott eszébe. Mégpedig azért, mert az Igazából szerelemben azt a célt tűzte friss miniszterelnökként, hogy vállalja a miniszterelnökséget, csak a kormányzással ne kelljen foglalkozni. Rétvári ezt a rettegést látja Magyar működésében. „Fenyeget, csak azzal ne kelljen foglalkozni, amit a kampányban megígértek. Azonnali bérelemlésekkel mi van? Lett áfacsökkentést, megduplázott családi pótlék? Beszüntették a kilakoltatásokat? Amik az emberek hétköznapi életét javítaná, azt elfelejtették, csak az előző kormányt támadják”. A gazdasági növekedés adatai jobbak, mint amiről Magyar beszélt, csökkentették a szegénységet, emelték a pedagógusok és az egészségügyisek béreit. Ha Magyar szerint az ország csődben van, miért készülnek szeptembertől jóléti intézkedésekre készülnek. Hogy lehet ez, ha nincs pénz? - kérdezte a KDNP-s politikus.

Felsorolta azt is, hogy a kormány kivezette a jelzáloghitelesek kamatstopját, pedig az jó dolog az embereknek. A 3 százalékos kis- és középvállalkozások hiteleit, pedig az jó a vállalkozásoknak. Nem magasabb béreket vezetnek be, adót csökkentenek, hanem a multikat segítik. Közben olyan törvényeket vezetnek be, amelyek politikailag fontosak a saját hatalmi önkényük kiépítésére.

Gulyás Gergely (Fidesz) is azzal kezdte, hogy üdvözölte Forsthoffer felszólalását a parlamenti munka méltóságáért, és rögtön hozott is egy példát, hogy ebbe mi nem fér bele. Mert lehet a nemzeti konzultáció műfaját bírálni, de sokszor kétmillióan töltötték ki, és az nem fér bele, hogy Magyar szerint ők bekötött szemű plüssmajmok képességével rendelkeznek. És az sem fér bele, hogy Magyar a felszólalásaiban mindig becsületsértést követ el az előző miniszterelenökkel szemben.

Belement a költségvetés helyzetébe is. Az Európai Bizottság is egyértelműen azt mondta, hogy 6,2 százalékos a hiány mértéke. Ez 0,6 százalékkal csökkenthető az alacsonyabb kamatszint és az erősebb forint miatt. Örülnek, ha jönnek az uniós pénzek, ezek járnak, akkor is megkaptuk volna, ha a Fidesz nyer, csak ennek most nagyobb az ára.

Fotó: Németh Dániel/444

Gulyás kifogásolta azt is, hogy Magyar miniszterelnökként fejezte ki az igényét, hogy kit kéne letartóztatni, meggyanúsítani. Ha alkotmányozással lehet kiiktatni politikai ellenfeleket, a passzív választójogot lehet korlátozni, az az alkotmányos demokráciát veszélyezteti. 23 ezer ember úgy gondolja, hogy 8 millió ember ne dönthesse arról, hogy ki kíván miniszterelnöknek látni vagy a parlamentbe juttatni.

Magyar megint hosszan válaszolt a frakcióvezetőknek. Szerinte az ellenzék láthatóan egy színházat folytat. Nemmel szavaztak, amikor 6 ezer milliárd forint hazahozataláról van szó, majd feláll Gulyás és azt hazudja, hogy ők is hazahozták volna ezt a pénzt. De nem mondja el, hogy mi baja volt a jogszabálycsomaggal, amit elutasítottak.

Gulyást csak a Fidesz humoros kedvében lévő frakcióvezetőjeként emlegette, és belement egy kis matekba. Szerinte az EU azért számolhatott csak 6,2 százalékos költségvetési hiánnyal, miközben a Fidesz-kormány 5 százalékot vállalt, mert nem láthatták azt, amit az új kormány már igen: az Orbán-kormány titkos kötelezettségvállalásokkal hogyan adósította el az országot az utolsó pillanatban. A kormányfő szerint az előző kormány minden nap hazudott a szuverenitásról, miközben haveroknak elkótyavetyéltek nemzetstartégiai szempontból fontos cégeket, ez nettó hazaárulás. „Ezeket az Európai Bizottság valóban nem látja, ők is csak most ismerték meg lépésről lépésre”. Magyar szerint 8,3 százalék lett volna a költségvetési hiány, ha nem hozzák haza az uniós pénzeket, de még így is 7 százalék felett lesz.

Magyar szerint Rétvári hiányolta a felszólalásában az eredményeket, pedig most is 20 percig sorolta azokat, de legközelebb fél órán keresztül sorolja majd.

A vita ezen a ponton elég hevessé vált, valaki folyamatosan bekiabált, akinek Magyar vizet kért. Ekkor megszakította Magyar felszólalását a házelnök, és kérte a személyeskedést befejezését. Magyar azzal folytatta, hogy akkor kellett volna kiabálni, amikor szétlopták az országot. „Nagyon öntudatosak lettek most” - vágott oda a fideszeseknek.

Fotó: Németh Dániel/444

0,3 százalék - kiáltotta be Juhász Hajnalka KDNP-s képviselő arra, hogy 23 ezren vettek részt az alkotmánymódosítási egyeztetésen. „Még mindig több, mint a KDNP támogatottsága” - reagált erre Magyar, hozzátéve: talán elkerülte Juhász figyelmét, hogy teljes alkotmányozási folyamatot indítanak, aminek a vége népszavazás lesz. „Önök soha nem kérdezték meg az embereket az alkotmánymódosításokról” - mondta Magyar.

Végül kitért Magyar arra, hogy Bart helyettes államtitkár mit mondott a vidéki falvakról és a gyerekszámok alakulásáról. 600 ezer üres, részben romos ingatlan van a magyar vidéken, rengeteg teljesen vagy félig kiürült falu van az elmúlt 16 éves kormányzásnak köszönhetően. Soha ilyen kevés gyerek nem született Magyarországon, talán nem az előző kormány politikusainak kéne a magyar vidékről beszélni. Az alsóbbrendű utak fele járhatatlan, rengeteg háziorvosi praxis betöltetlen, 225 kórházi osztályt zártak be, ha folytatták volna a szabad rablást, tényleg vége lett volna a magyar vidéknek.

A Tisza-frakcióban ülők ismerik a magyar vidéket és az ott élő emberek problémáit. A készülő Szent István-terv segítséget nyújt a kistelepüléseken élő problémáira, szavazzák majd meg.

És végül egy újabb GMO-kör. Magyar szerint Toroczkait rosszul tájékoztatták, itt nem GMO-ról van szó, ez a saját génállomány átalakítása, így azok a közép-európai országok is megszavazták, akik mind GMO-ellenesek.