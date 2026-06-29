Magyar Péter: Ha már a lopásnál tartunk, nem látom Hankó Balázst, pedig lenne hozzá pár kérdésem

Pósfai Gábor belügyminiszter azért olyan magányos reggelente, amikor bemegy a belügyminisztériumba, mert elődje, Pintér Sándor alatt meg volt tiltva a munkatársaknak, hogy a miniszterrel egy bejáratot használjanak – mesélte Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben, napirend előtti felszólalásában. A pletykarovatból azt is megtudhattuk, hogy a volt nemzetgazdasági miniszter, Nagy Mártont állítólag annyira zavarta, ha köszöntek neki, hogy inkább meg is tiltotta azt a kollégáinak.

Új költségvetés

A miniszterelnök a múlt héten tartott háromnapos kormányülésről azt mondta, sajnálja, hogy nem volt nyilvános, mert lesújtó volt, amikor a mostani miniszterek az általuk átvett minisztériumok múltbéli működéséről számoltak be.

Fotó: Németh Dániel/444

Azt mondta, keresték „a korábbi kormány döntései mögött az értelmet, mint a tűt a szénakazalban”, de nem találtak semmit. „A rendszer végnapjaiban egyetlen céljuk maradt, hogy ugyanazok az emberek 10 és 100 milliárdokkal gazdagodjanak.” Vállalhatatlannak tartja a költségvetés állapotát, a Fidesz kormányzását a tatárjáráshoz hasonlította.

„Önök éveken keresztül” tudatosan „hazudtak, csaltak, a magyar emberek jövőjével hazardíroztak”. Magyar szerint az előző kormányban tudták, hogy a választások előtt vállalt kiadásokra nem volt fedezet, és hogy több ezer milliárdos kötelezettséget hagynak a következő kormányra.

„Az önök gyurcsányi pillanata évtizedekig tartott. Érthető, hogy a mester visszavonult, hiszen tanítványai messze túlszárnyalták”

Azt mondta, a korábbi kormány nyilvánosan 3,7, majd 5 százalékos hiányról beszélt, saját apparátusa viszont már 6,8 százalékkal számolt. Az új kormány átvilágításai alapján Magyar szerint a valós 2026-os hiány meghaladná a 8 százalékot, és az uniós források hazahozásával együtt is 7 százalék felett lehet.

Magyar szerint ha a Tisza-kormány nem hozná haza az uniós milliárdokat, akkor a 8,3 százalékos hiányt közelítenék, ami 7650 milliárd forintot jelent. Magyar szerint ezek a pénzek hiányoznak a gyermekvédelemből, a nyugdíjasok pénztárcájából a vállalatok támogatásából.

„Az Orbán-kormány azon dolgozott, hogy szándékosan megkárosítsa a saját hazáját” – mondta Magyar, aki szerint a fideszesek magánkézre játszották az állam stratégiai cégeit. Magyar szerint az előző kormány állami hiteleket és garanciákat adott „a haveri cégeknek”, hogy vásároljanak fel állami cégeket.

Magyar azt ígérte, be fogják nyújtani a költségvetés módosítását. „Arra kértem a minisztereket, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki, és szüntessenek meg. Az előző kormány lopásra szakosodott, tehát van ilyen döntés bőven.”

Minisztériumi tolvajnyelv

„Ha már a lopásnál tartunk, nem látom Hankó Balázst. Pedig lenne hozzá pár kérdésem. Majd tolmácsolják neki, ha még szabadlábon van” – mondta Magyar, majd az NKA-botrányról kezdett beszélni.

Azt mondta, a volt minisztériumi dolgozóktól tudják, hogy az Orbán-kormány alatt teljes „tolvajnyelv” alakult ki a „közpénz profi kitalicskázására”. Állítása szerint fideszesek „úszónak” nevezték a fideszes pályázókat, „úszóversenynek” a támogatások odaítélését. Magyar arra volt kíváncsi, „az odaítélt támogatásokat minek hívták”. Hosszasan sorolta, milyen olyan egyesületek kaptak NKA-pénzeket, amik fideszes képviselőkhöz köthetők.

Minden egyes szerződést meg fognak nézni, minden egyes felelőst meg fognak nevezni, „a bűnözők pedig börtönbe fognak kerülni” – mondta Magyar, hozzátéve, hogy Hankó Balázs körül már szinte mindenkit elvittek.

Magyar felszólította az augusztus 31-ig megszüntetendő közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványok (kekva) kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntésektől, kötelezettségvállalásoktól és szerződéskötésektől. Aki nem így tesz, hanem magánkézre játszanák az állam vagyonát, annak viselnie kell a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget – mondta.

Kijavítják a Fidesz hibáit, aztán nekiállnak alkotmányozni

Szombaton lezárult az alaptörvény 17. módosításának társadalmi egyeztetése – ezzel szüntetnék meg Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását, korlátoznák a parlamenti képviselők mandátumát, és nyugdíjaznák a 70 év feletti alkotmánybírókat.

„23 ezer magyar ember küldte el a véleményét, 0 forint közpénzből készült mindez, állami propagandakampány nélkül” – mondta Magyar, amit a tiszások megtapsoltak. Szerinte a beérkezett vélemények 95 százaléka támogatja a módosítást – itt a fideszes padsorokból lehetett nevetést hallani.

„A levelek közel fele konkrét javaslatokat tartalmaz” – mondta Magyar, aki szerint „hosszú évek óta először érzik azt” az emberek, hogy beleszólhatnak az ország ügyeibe. Magyar szerint a legtöbben azt kérték, hogy a mandátumkorlátot terjesszék ki más tisztségviselőkre is.

„Sokan még szigorúbb szabályokat követelnek” – mondta Magyar, aki azt ígérte, minden véleményt feldolgoznak, és nyilvánosságra hozzák az összesítést.

A miniszterelnök szerint az alaptörvény módosításáról most csak gyors – a fideszes gyakorlathoz képest még így is sokkal demokratikusabb – egyeztetést tartottak, a Fidesz hibáit ki kell kijavítani, de később elindítanak „egy történelmi folyamatot, aminek a végén először lehet az országnak olyan alkotmánya, amit nem egy politikai oldal ír saját magának, hanem egy egész nemzet el fog tudni fogadni a sajátjának”.

Hogy ez hogy fog történni? „A következő hónapokban” felkérik a magyar jogi, gazdasági, társadalomtudományi, egyházi, civil és történelmi élet kiemelt képviselőit, amelynek az „alkotmányos védelme kiemelten fontos”. Fórumokat terveznek az ország minden részén, ahol mindenki elmondhatja majd, hogy milyen országot akarnak. „Az országgyűlés csak ezt követően dönthet majd”, a végső szót pedig népszavazáson mondhatják ki a magyarok.

A Tisza első 50 napja és a hőhullám

Ma 50 napja, hogy megalakult a Tisza-kormány, 1200 órája dolgoznak folyamatosan Magyarországért – mondta Magyar, aki szerint minden nap újabb bizonyítékokat találnak arra, hogy Orbán Viktorék borzalmas állapotban hagyták rájuk az országot az elmúlt 16 évben.

Azt mondta, ők létrehoztak önálló oktatási, egészségügyi és agrárminisztériumot, amivel visszaadták azt a súlyt, amit érdemeltek volna. Hosszasan sorolta, mi mindent tesznek ezeken a területeken. De beszélt többek között a gyermekvédelmi eredményekről, a rendeleti kormányzás leállításáról, a parlamenti képviselők fizetésének csökkentéséről, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről és a parlament heti ülésezésének visszahozataláról. Ha valakit érdekel, mire büszke a miniszterelnök, a vasárnapi posztját ajánljuk.

Magyar szerint az elmúlt évtized legsúlyosabb hőhullámával kell szembenézniük – itt felsorolta a reggel már ismertetett adatokat, hozzátéve, hogy az Orbán-kormány által okozott károkat is nekik kell megoldaniuk. Példaként arról beszélt, hogy 3,6 milliárd forintot különítettek el azonnali kórházi klímafejlesztésekre 23 kórház tucatnyi telephelye számára. A munkálatok részben befejeződtek, részben még zajlanak.